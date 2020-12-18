Укртатнафта объявила об увеличении поставок СУГ по морю в 1,5 раза

Укртатнафта объявила об увеличении поставок СУГ по морю в 1,5 раза

ПАО "Укртатнафта" планирует увеличить морские поставки сжиженного газа в полтора раза. Об этом в ходе онлайн-конференции LPG Ukraine 2020 сообщил директор представительства "Укртатнафты" Федор Лысенко, передает enkorr.

Отвечая на вопрос, какой была цель выхода в морской трейдинг на юге и довольны ли на предприятии этим проектом, Ф.Лысенко ответил утвердительно.

"Более того, мы хотели бы в будущем году сохранить его и нарастить", – добавил Ф.Лысенко, уточнив, что сейчас торгуют дороже, чем индикатив, который задает "Укргаздобыча".

"Морской ресурс достаточно недешевый, но при этом могу вас заверить, что мы все сделки завершали с положительным профитом. Если говорить о планах увеличить присутствие в сухопутной среде, то мы думаем над этим, но подробности пока раскрывать не будем – пусть до следующего года это останется интригой", – отметил он.

В свою очередь начальница управления сырьевого обеспечения и реализации "Укртатнафты" Дарья Скакалина отметила, что по итогам 2020 года увеличили морские поставки сжиженного газа, по сравнению с прошлым годом, в два раза, до 57 тыс. тонн.

"В этом году по морю нами поставлено уже почти 57 тыс. тонн. При этом основная часть проливается в партнерскую сеть. То, что освобождается, идет в рынок, но идет по рыночной цене. Это не те продажи, которые выступают индикативными", – рассказала Д.Скакалина.

По итогу этого года, по ее словам, в общем оптом на юге "Укртатнафта" продает до 50% автогаза. При этом компания пока не планирует выходить на аукционы по продаже СУГ.

МинПром по материалам enkorr

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