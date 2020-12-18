"Нафтогаз" подписал договор о покупке Юзовской площади

"Будем возвращать Украине веру в собственные силы и проекты".

"Нафтогаз" подписал договор о покупке Юзовской площади
Юзовское месторождение сланцевого газа
Фото: biz.liga.net

НАК "Нафтогаз Украины" и "Надра Украины" подписали договор купли-продажи доли в размере 99% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская". Это общество обладает правом на разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке, расположенном в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Кроме того, "Нафтогаз" заключил договор о приобретении 1% уставного капитала ООО "Надра Юзовская", который принадлежит дочернему предприятию НАК "Надра Украины" "Украинский геологический научно-производственный центр". В результате "Нафтогаз" станет единственным владельцем "Надра Юзовская".

Для полноценного приобретения "Нафтогазом" права на долю в уставном капитале нужно получить разрешение Антимонопольного комитета на концентрацию.

"После завершения официальных процедур мы будем готовы в кратчайшие сроки сдвинуть с места вопрос разработки Юзовской площади, не решавшийся годами", - отметил руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Коболев отметил, что "Нафтогаз" видит потенциал Юзовки в разработке газа плотных песчаников.

"Разрабатывать будем собственными силами, но команду превентивно усилили специалистами, работавшими в Shell и курировавшими этот проект. Будем с ними возвращать Украине веру в собственные силы и проекты", - прокомментировал он в фейсбуке.

По словам Коболева, "Юзовская - сложная история для Украины".

"Она начиналась как проект с важным инвестором, понятными правилами и выгодами для государства. К сожалению, война помешала этим планам, инвестор вышел из Украины, а дальнейшие попытки реанимировать проект были довольно сомнительными и потому печальными", - добавил он.

16 декабря Кабмин разрешил "Нафтогазу" приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь.

Юзовский участок площадью 7886 кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. На месторождении можно добывать до 20 млрд куб. м газа в год.

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