Украина подписала с ЕБРР кредитное соглашение на 450 миллионов евро. Деньги «закатают» в дороги

Кабмин в лице министра инфраструктуры Владислава Криклия и ЕБРР заключили кредитное соглашение на 450 млн евро по проекту «Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина — дорожные коридоры)». Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

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Куда пойдут средства

Средства направят на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода г.Львов.

«В рамках программы президента „ Большая стройка“ в этом году строится рекордное количество автодорог. Уже обновлено более 4 тыс км дорог по всей стране, и мы сделаем еще больше благодаря подписанию кредитного соглашения с ЕБРР „Развитие трансъевропейской транспортной сети“.

Реализация этого проекту позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с ЕС и Киев с Черным морем», — заявил Криклий.

Ранее сообщалось

В ноябре 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук подписал два документа с Европейским инвестиционным банком и ЕБРР о привлечении 900 млн евро на строительство и реконструкцию украинских дорог.

В сентябре Кабинет Министров утвердил условия запуска совместного проекта Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по финансированию достройки линии метрополитена в Харькове.