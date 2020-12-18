«Цифровое серебро» подорожало более чем на 50% за последнюю неделю

В пятницу, 18 декабря, курс Litecoin на криптобирже Binance впервые с июля прошлого года достигал $112,88. Об этом пишет РБК.

Фото: happycoin.club

Что происходит с курсом

За последнюю неделю сутки цена криптовалюты выросла на 54%, а за последние 10 месяцев альткоин подорожал на 370% — 13 марта криптовалюта опускалась до локального минимума в $24.

Причина роста курса

На рост курса «цифрового серебра» могла повлиять новость о том, что 11 ноября доступ к Litecoin и другим трем криптовалютам, Bitcoin, Ethereum и Bitcoin Cash, открыла платежная компания PayPal.

Американские пользователи сервиса могут покупать, держать и продавать криптовалюту напрямую через PayPal. Также в 2021 году компания обещает добавить возможность расплачиваться криптовалютой в 26 млн торговых точек. Магазины будут принимать криптовалюту не напрямую, а после конвертации в доллары.

Что такое Litecoin и когда он появился

«LTC — одноранговая (основанная на равноправии участников) интернет-валюта, которая включает в себя, почти нулевые по стоимости платежи в любую точку мира. Litecoin — это открытый исходный код, глобальная платежная сеть, которая полностью децентрализована и не имеет контроля со стороны любых центральных властей», — говорят представители компании на официальном сайте монеты.

Litecoin использует тот же программный код, что и биткоин, но с некоторыми отличиями в технических характеристиках. Он существует не для того, чтобы вытеснить первую криптовалюту и заменить ее, а чтобы дополнять.

Если биткоин в СМИ называют «цифровым золотом», то LTC — серебром.

Ранее сообщалось

17 декабря на криптобирже Binance курс биткоина впервые в истории достиг $23,114 тыс.