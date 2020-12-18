Вишняковский спиртзавод продали за рекордные 234 млн гривен

Это уже 15-й спиртзавод, проданный на приватизационном аукционе.

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Вишняковское МОД, расположенное в 100 км от Полтавы, за рекордную для приватизации спиртовых активов сумму - 234 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

"За объект приватизации на торгах соревновались сразу 8 компаний, а стартовая цена выросла в 10,4 раз - с 22,4 млн грн до 234 млн грн. Сейчас это самый успешный аукцион по приватизации спиртовых активов и по конкуренции, и по финальной стоимости объекта", - говорится в сообщении.

Новый владелец получит, в частности, спиртосклад, бродильный цех, производственную лабораторию и здание брагоректификации.

Фото: facebook.com/spfu.gov.ua

Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Вишняковского МОД будет считаться официально завершенным.

"В случае отказа от лота победитель аукциона должен будет уплатить в бюджет стоимость гарантийного взноса - около 2 млн грн. После этого право на приобретение объекта переходит к участнику, который завершил аукцион на втором месте", - сообщают в ФГИУ.

В Фонде напоминают, что это уже 15-й спиртзавод, проданный на приватизационном аукционе.

Предыдущий рекордсмен в приватизации спиртовых активов - крупнейший молдавский завод по производству этилового спирта ZERNOFF. 12 ноября он на аукционе за 120 млн гривен приобрел Мариловский спиртзавод на Тернопольщине.