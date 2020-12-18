Вишняковский спиртзавод продали за рекордные 234 млн гривен

Это уже 15-й спиртзавод, проданный на приватизационном аукционе.

Вишняковский спиртзавод продали за рекордные 234 млн гривен
Фото: inplaceauction.com

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Вишняковское МОД, расположенное в 100 км от Полтавы, за рекордную для приватизации спиртовых активов сумму - 234 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

"За объект приватизации на торгах соревновались сразу 8 компаний, а стартовая цена выросла в 10,4 раз - с 22,4 млн грн до 234 млн грн. Сейчас это самый успешный аукцион по приватизации спиртовых активов и по конкуренции, и по финальной стоимости объекта", - говорится в сообщении.

Новый владелец получит, в частности, спиртосклад, бродильный цех, производственную лабораторию и здание брагоректификации.

Фото: facebook.com/spfu.gov.ua

Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Вишняковского МОД будет считаться официально завершенным.

"В случае отказа от лота победитель аукциона должен будет уплатить в бюджет стоимость гарантийного взноса - около 2 млн грн. После этого право на приобретение объекта переходит к участнику, который завершил аукцион на втором месте", - сообщают в ФГИУ.

В Фонде напоминают, что это уже 15-й спиртзавод, проданный на приватизационном аукционе.

Предыдущий рекордсмен в приватизации спиртовых активов - крупнейший молдавский завод по производству этилового спирта ZERNOFF. 12 ноября он на аукционе за 120 млн гривен приобрел Мариловский спиртзавод на Тернопольщине.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
S&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексовS&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексов
Тарифы на газ для населения выросли в 17 областях УкраиныТарифы на газ для населения выросли в 17 областях Украины
Метинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им ИльичаМетинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им Ильича
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
Бывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяцБывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяц
Блок рекламы


Похожие новости
Курс гривны до конца 2021 года вернется до 28 гривен — прогноз Dragon CapitalКурс гривны до конца 2021 года вернется до 28 гривен — прогноз Dragon Capital
На Львовщине "накрыли" конвертцентр с оборотом 20 млрд гривенНа Львовщине "накрыли" конвертцентр с оборотом 20 млрд гривен
ГФС уличила международную сеть пиццерий в Украине в уклонении от уплаты более 75 млн гривен налоговГФС уличила международную сеть пиццерий в Украине в уклонении от уплаты более 75 млн гривен налогов
Торговые центры "Амстор" ушли с молотка за 456 млн гривен, их купил МазепаТорговые центры "Амстор" ушли с молотка за 456 млн гривен, их купил Мазепа
Новогодний стол обойдется украинцам в среднем в 1706 гривенНовогодний стол обойдется украинцам в среднем в 1706 гривен
Кабмин увеличил ковидный фонд на 6 млрд гривенКабмин увеличил ковидный фонд на 6 млрд гривен
Убытки "Укртрансгаза" с начала года достигли 15,6 млрд гривеньУбытки "Укртрансгаза" с начала года достигли 15,6 млрд гривень
Украинцы в ноябре скупили валюты на $127,8 млн больше, чем продалиУкраинцы в ноябре скупили валюты на $127,8 млн больше, чем продали
СБУ разоблачила схему на закупках элементов военного снаряжения более чем на миллион гривенСБУ разоблачила схему на закупках элементов военного снаряжения более чем на миллион гривен
ФГИ продал спиртзавод в Винницкой области за 84 млн гривенФГИ продал спиртзавод в Винницкой области за 84 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости