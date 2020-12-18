Таможенники в Одессе обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму более 10 млн грн

Одесская таможня совместно с управлением собственной безопасности Гостаможслужбы обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму более 10 млн грн. Об этом говорится на странице Гостаможслужбы в Facebook.

Как сообщил РБК-Украина заместитель начальника Одесской таможни Гостаможслужбы Денис Пудрик, контейнер с товарами широкого потребления прибыл в Одесский порт из Китая в адрес киевского предприятия.

По его словам, при пропуске груза на Киевскую таможню во время таможенного досмотра рабочей группой Управления собственной безопасности Гостаможслужбы совместно с управлением противодействия таможенным правонарушениям Одесской таможни было обнаружено не заявленное в предварительной таможенной декларации значительное количество товаров.

"По предварительной оценке их рыночная стоимость достигает 10 млн грн. Сейчас осуществляется фиксация таможенного правонарушения", - сообщил Денис Пудрик.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре стоимость реально изъятых предметов таможенных правонарушений на Одесской таможне выросла вдвое и составила более 60 млн грн.

Кроме того, в интервью РБК-Украина Денис Пудрик сообщал, что летом было изъято почти 600 тысяч пачек контрабандных сигарет, скрытых внутри коробов с чаем из Грузии. Также было изъято еще 17 тонн брендовых вещей и более 540 тыс. пачек сигарет.

Также в рамках спецоперации, продолжавшейся еще с августа, во взаимодействии с сотрудниками Одесской таможни были задержаны четверо граждан Израиля, пытавшихся переправить из Перу в Украину 120 кг кокаина в обход таможенного контроля в одном из контейнеров.