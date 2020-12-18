Цены на украинских заправках идут вверх

Цены на украинских заправках идут вверх

Крупные сети АЗС в период с 11 по 18 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20-50 копеек за 1 литр. Об этом свидетельствуют данные "Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.

Бензины в сети KLO подорожали на 40-50 коп./л: А-92 - до 25,69 грн/л, А-95 - до 26,59 грн/л, дизельное топливо - до 25,39 грн/л. Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" в среднем подняла цены на бензины на 20 коп./л, на дизельное топливо - на 46 коп./л.

На станциях Shell все виды топлива подорожали на 20-60 коп./л: А-92 — до 24,94 грн/л, А-95 — до 26,71 грн/л, ДТ — до 25,56 грн/л. На 23-25 коп./л в среднем подняла цены сеть AMIC.

На заправках сетей BVS, Marshal, Mango и Motto цены на топливо выросли на 20-40 коп./л.
В "А-95" отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 18 декабря составила 23,76 грн/л, А-95 подорожал до 24,80 грн/л, ДТ — до 24,13 грн/л. Таким образом, средний недельный рост цен составил по Украине 4-7 коп./л.

Топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты.



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