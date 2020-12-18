Злоумышленник с помощью «вируса» присвоил миллион с карточек украинцев
Правоохранители разоблачили мошенника, который с помощью компьютерного вируса взламывал аккаунты мобильных телефонов граждан и затем похищал их деньги. Об этом
Схема злоумышленника
31-летний мужчина использовал вредоносное программное обеспечение для взлома учетных записей и доступа к телефонным книгам пользователей.
Используя персональные данные, он осуществлял удаленный перевыпуск sim-карт. Вместе с доступом к sim-картам пострадавших злоумышленник получал доступ и к их онлайн-банкингу, откуда присваивал деньги.
Предварительно установлено, что от мошеннических действий фигуранта пострадали около 100 человек. Общая сумма ущерба — около миллиона гривен.
По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карточки. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.
Мужчине объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит лишение свободы от трех до восьми лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Советы киберполиции
- создавать надежные сложные пароли, содержащие буквы, цифры и символы;
- отключить услугу удаленной замены sim-карты;
- желательно иметь отдельный финансовый номер, который не используется для общения и не привязан к социальным сетям;
- обращаться к мобильному оператору в случае исчезновения мобильной связи на длительное время.