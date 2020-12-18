Злоумышленник с помощью «вируса» присвоил миллион с карточек украинцев

Правоохранители разоблачили мошенника, который с помощью компьютерного вируса взламывал аккаунты мобильных телефонов граждан и затем похищал их деньги. Об этом говорится в сообщении киберполиции.

Злоумышленник с помощью «вируса» присвоил миллион с карточек украинцев

Схема злоумышленника

31-летний мужчина использовал вредоносное программное обеспечение для взлома учетных записей и доступа к телефонным книгам пользователей.

Используя персональные данные, он осуществлял удаленный перевыпуск sim-карт. Вместе с доступом к sim-картам пострадавших злоумышленник получал доступ и к их онлайн-банкингу, откуда присваивал деньги.

Предварительно установлено, что от мошеннических действий фигуранта пострадали около 100 человек. Общая сумма ущерба — около миллиона гривен.

По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карточки. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Мужчине объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит лишение свободы от трех до восьми лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Советы киберполиции

  • создавать надежные сложные пароли, содержащие буквы, цифры и символы;
  • отключить услугу удаленной замены sim-карты;
  • желательно иметь отдельный финансовый номер, который не используется для общения и не привязан к социальным сетям;
  • обращаться к мобильному оператору в случае исчезновения мобильной связи на длительное время.

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