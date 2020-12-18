Liberty Steel приобрела обанкротившуюся индийскую компанию

Liberty Steel приобрела обанкротившуюся индийскую компанию

Британская металлургическая группа Liberty Steel приобрела обанкротившуюся индийскую компанию SBQ Steels из штата Андхра-Прадеш. Это ее вторая покупка в Индии после Adhunik Metaliks и ее подразделения Zion Steel в феврале 2020 г.

Стоимость сделки составила 2,6245 млрд рупий (34,8 млн долл.). При этом кредиторы, которым SBQ задолжала порядка 43 млрд рупий, потеряли около 94% своих средств.

Впрочем, предприятие мощностью всего 250 тыс. т стали в год, выпускающее катанку и машиностроительный сортовой прокат, простаивало с ноября 2017 г. На него долгое время не находилось покупателей, а единственный конкурент Liberty, зарегистрированная в Швейцарии компания IMR Mettalurgical Resoruces, вообще давала за него 1,9-2 млрд рупий.

Основной проблемой SBQ Steels является отсутствие собственных источников сырья. При своих скромных размерах это предприятие полного цикла, выпускающее губчатое железо и выплавляющее чугун в доменной печи. Однако завод расположен в 15 км от порта Кришнапатнам, поэтому комментаторы считают, что Liberty сможет организовать его снабжение железной рудой из-за рубежа.

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