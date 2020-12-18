Кличко инициировал распределение сэкономленных 400 млн на лечение коронавируса

Департамент здравоохранения подготовил соответствующий проект изменений.

Кличко инициировал распределение сэкономленных 400 млн на лечение коронавируса
Фото: @vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о созыве на 22 декабря внеочередного заседания Киевсовета для оперативного решения финансовых вопросов. Главный из них – выделение еще в этом году дополнительных 400 млн гривен на обеспечение лечения больных коронавирусом.

Об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

«Хочу сообщить, что подписал распоряжение о созыве на 22 декабря внеочередного заседания сессии Киевсовета. На него вынесем главный вопрос, который нужно решить оперативно. Чтобы сэкономленные нами средства медицинского бюджета, как мы предлагаем, направить на лечение больных COVID-19. В этом году. Речь идет о более чем 400 млн гривен», – подчеркнул мэр столицы.

Также он сообщил, что Департамент здравоохранения, по его поручению, уже подготовил соответствующий проект изменений в программу «Здоровье киевлян».

«И я уверен, что депутаты Киевсовета должны поддержать такое решение. Без лишних проволочек и политизации важной для спасения людей проблемы», – резюмировал Виталий Кличко.

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