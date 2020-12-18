В Раде предлагают реструктуризировать валютные кредиты физлиц

Тринадцать депутатов Верховной Рады от «Слуги народа» предлагают парламенту реструктуризировать валютные кредиты физических лиц, в том числе ипотечные. Об этом говорится в законопроекте №4475, зарегистрированном в Раде 9 декабря, пишет liga.net.

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Суть предложения

В пояснительной записке к документу указано, что сейчас предоставление потребительских кредитов в иностранной валюте запрещено законом. Однако ранее банки, фактически пользуясь несовершенством законодательства, выдавали валютные кредиты физлицам, которые не имели и не планировали иметь доход в иностранной валюте.

«То есть речь идет об очевидных злоупотреблениях со стороны кредиторов, которые предоставляли кредиты в иностранной валюте гражданам, у которых доходы в иностранной валюте вообще отсутствуют», — отмечается в документе.

В связи с этим депутаты считают, что кредиторы (банки) пытались получить прибыль недобросовестным образом, противоречащим нормам закона и принципам гражданского законодательства.

По мнению авторов законопроекта, государство и парламент должны отреагировать на такие действия кредиторов (банков), которые «зарабатывали немалые доходы на предоставлении кредитов в иностранной валюте гражданам».

«Введение изменений, предусмотренных законопроектом, позволит защитить права и законные интересы заемщиков, получивших потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредиторов, способствовать восстановлению платежеспособности заемщиков, которые не смогли своевременно осуществить платежи по таким потребительским кредитам», — отмечается в пояснительной записке.

Причины появления такого решения

Среди причин, определивших необходимость принятия законопроекта, депутаты называют события форс-мажорного характера, произошедшие в Украине и существенно повлиявшие на курс гривны к иностранным валютам: Революция Достоинства, оккупация части территории Украины и др. В результате таких событий произошла масштабная девальвация, последствия которой «не могут быть полностью возложена кредитором на заемщиков».

Что предлагается

Авторы законопроекта предлагают такие законодательные изменения:

провести обязательную реструктуризацию валютных кредитов на основании закона (а не на основании договора о реструктуризации). При этом условия реструктуризации должны определяться законом (а не договором);

перечислить все валютные денежные обязательства заемщиков в гривну по официальному курсу, установленному НБУ на день реструктуризации;

списать неустойку (штрафы, пеню), а уплаченную к проведению реструктуризации неустойку (штрафы, пеню) засчитать в погашение тела кредита и процентов за пользование кредитом;

процентную ставку за пользование валютным кредитом, которая применялась к реструктуризации, пересмотреть в сторону такой, что составляет половину размера украинского индекса ставок по 12-месячным депозитам физических лиц в соответствующей иностранной валюте. А для периодов, когда такого индекса еще не было (он впервые начал рассчитываться в 2011 году) — установить на уровне половины учетной ставки Национального банка;

после этого суммы процентов, уплаченных к моменту реструктуризации в большем размере (более новой ставки в валюте), в ходе реструктуризации засчитать в погашение тела кредита и неуплаченных процентов.

Дальнейший алгоритм реструктуризации

Следующим шагом должно быть проведение реструктуризации с установлением ставки за пользование кредитом в размере украинского индекса ставок по 12-месячным депозитам физических лиц в гривне + 1 п. п. В дальнейшем необходимо проводить ежегодный пересмотр ставки в зависимости от изменения этого индекса.

После реструктуризации кредит должен быть возвращен в течение 10 лет с уплатой тела кредита равными долями ежемесячно. Заемщикам предоставляется право досрочно погасить кредит.