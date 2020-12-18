"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за активы в Крыму

ГП "НАЭК "Энергоатом" начинает судебный процесс против РФ о компенсации за активы, утраченные в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ГП.

"17 декабря 2020 года между ГП "НАЭК "Энергоатом" и Международной юридической фирмой Shearman & Sterling заключен договор о предоставлении услуг по подготовке и направлению уведомления о споре от имени Компании по отношению к РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.

Интересы "Энергоатома" будет представлять известная международная юридическая компания, которая ранее уже участвовала в аналогичных делах против РФ и имеет значительный опыт в решении сложных инвестиционных арбитражных споров, в частности, в инвестиционных арбитражных делах против РоSSийской Федерации.

По данным издания Liga.net, сумма иска составляет около 100 млн долларов.

Напомним, 19 ноября стало известно, что "Энергоатом" снова продал электроэнергию завода Ахметова с двойным дисконтом. Таким образом, скидка к спотовой рыночной цене составила 20%. На конкурентных аукционах без ограничений обычно такие дисконты составляют не более 10%.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" обвинил Минэнерго в умышленном ограничении мощностей украинских АЭС. Впервые в истории украинской атомной отрасли сразу три энергоблока были выведены в резерв на 1-3 месяца.