Курс Ethereum обновил максимум с мая 2018 года. За последние 10 месяцев монета подорожала на 688%

17 декабря цена Ethereum на криптобирже Binance впервые с 22 мая 2018 года достигала отметки в $670. Об этом пишет РБК.

Курс Ethereum обновил максимум с мая 2018 года. За последние 10 месяцев монета подорожала на 688%
Фото: bits.media

История успеха

Стоимость крупнейшего по капитализации альткоина растет с 13 марта текущего года, когда она опускалась до локального минимума в $85. За последние 10 месяцев монета подорожала на 688%.

Причина роста курса

На рост стоимости криптовалюты в последние дни могла повлиять новость о добавлении фьючерсов на Ethereum Чикагской товарной биржей (CME).

Новый продукт будет запущен 8 февраля 2021 года, сейчас он ожидает оценки финансового регулятора. Причиной добавления инструмента в компании назвали растущий спрос на криптодеривативы.

Также 1 декабря состоялся запуск нулевой фазы обновления до второй версии сети альткоина Ethereum 2.0. Среди нововведений — в ETH 2.0 появится функция стекинга. Она позволит инвесторам, отправившим монеты на депозитный контракт, пассивно увеличивать их количество. Эта функция выступает в качестве замены майнингу, на основе которого работает первая версия блокчейна Ethereum.

Ранее сообщалось

17 декабря на криптобирже Binance курс биткоина впервые в истории достиг $23,114 тыс.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
S&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексовS&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексов
Тарифы на газ для населения выросли в 17 областях УкраиныТарифы на газ для населения выросли в 17 областях Украины
Метинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им ИльичаМетинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им Ильича
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
Бывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяцБывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяц
Блок рекламы


Похожие новости
ФГВФЛ объявил открытый конкурс по продаже Мисто БанкаФГВФЛ объявил открытый конкурс по продаже Мисто Банка
Курс гривны до конца 2021 года вернется до 28 гривен — прогноз Dragon CapitalКурс гривны до конца 2021 года вернется до 28 гривен — прогноз Dragon Capital
За 9 месяцев 2020 года ГОКи Ferrexpo перечислили в бюджет 2,45 млрд грн налоговЗа 9 месяцев 2020 года ГОКи Ferrexpo перечислили в бюджет 2,45 млрд грн налогов
Курс Bitcoin пересек отметку в $ 23 тысячиКурс Bitcoin пересек отметку в $ 23 тысячи
Шведская крона стала лучшей основной валютой мира 2020 годаШведская крона стала лучшей основной валютой мира 2020 года
Чикагская товарная биржа добавит фьючерсы на EthereumЧикагская товарная биржа добавит фьючерсы на Ethereum
Кабмин утвердил перечень приоритетных инвестпроектов до 2023 годаКабмин утвердил перечень приоритетных инвестпроектов до 2023 года
ЕБА: Индекс инвестиционной привлекательности Украины упал до уровня 2013 года. Прогнозы неутешительныеЕБА: Индекс инвестиционной привлекательности Украины упал до уровня 2013 года. Прогнозы неутешительные
Сербия надеется до конца года получить газ из РоSSииСербия надеется до конца года получить газ из РоSSии
Погода подвела - аграрии собрали почти на 10 млн тонн меньше зернаПогода подвела - аграрии собрали почти на 10 млн тонн меньше зерна
Последние новости
Подгружаем последние новости