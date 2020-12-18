Курс Ethereum обновил максимум с мая 2018 года. За последние 10 месяцев монета подорожала на 688%

17 декабря цена Ethereum на криптобирже Binance впервые с 22 мая 2018 года достигала отметки в $670. Об этом пишет РБК.

Фото: bits.media

История успеха

Стоимость крупнейшего по капитализации альткоина растет с 13 марта текущего года, когда она опускалась до локального минимума в $85. За последние 10 месяцев монета подорожала на 688%.

Причина роста курса

На рост стоимости криптовалюты в последние дни могла повлиять новость о добавлении фьючерсов на Ethereum Чикагской товарной биржей (CME).

Новый продукт будет запущен 8 февраля 2021 года, сейчас он ожидает оценки финансового регулятора. Причиной добавления инструмента в компании назвали растущий спрос на криптодеривативы.

Также 1 декабря состоялся запуск нулевой фазы обновления до второй версии сети альткоина Ethereum 2.0. Среди нововведений — в ETH 2.0 появится функция стекинга. Она позволит инвесторам, отправившим монеты на депозитный контракт, пассивно увеличивать их количество. Эта функция выступает в качестве замены майнингу, на основе которого работает первая версия блокчейна Ethereum.

Ранее сообщалось

17 декабря на криптобирже Binance курс биткоина впервые в истории достиг $23,114 тыс.