Rio Tinto определила срок начала работы своего медного рудника в Монголии

Rio Tinto определила срок начала работы своего медного рудника в Монголии

Австралийская горнодобывающая корпорация Rio Tinto определилась со сроками завершения своего проекта по строительству шахты по добыче медной руды на месторождении Oyu Tolgoi на юге Монголии.

Как сообщает компания, начало работы шахты запланировано на октябрь 2022 г. Окончательная стоимость проекта составит 6,75 млрд долл. Начиная строительство в 2015 г., Rio Tinto оценивала затраты в 5,3 млрд долл. и рассчитывала на ввод в строй шахты в начале 2021 г., но в ходе работ проект пришлось серьезно корректировать.

Согласно оценкам Rio Tinto благодаря получению доступа к более богатой руде компания сможет нарастить производство меди до 480 тыс. т в год к 2028 г. В настоящее время открытая разработка месторождения дает компании возможность получать до 150 тыс. т меди в концентрате в год.

Пока Rio Tinto не удалось решить проблему с дополнительным финансированием в размере 3 млрд долл. Австралийская компания предлагает выпустить на часть суммы дополнительные акции зарегистрированной в Канаде компании Turquoise Hill, которой, собственно, и принадлежат права на Oyu Tolgoi. Ее контрольный пакет принадлежит Rio Tinto. Однако против такой операции выступают миноритарные акционеры, которые не намерены приобретать акции новой эмиссии.

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