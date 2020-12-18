Какие ОВГЗ Минфин намерен продавать 22 декабря

Министерство финансов 22 декабря проведет аукцион по размещению гривневых и долларовых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с различными сроками обращения. Дата аукциона зафиксирована в календаре на сайте ведомства.

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Что предлагается на аукцион

К размещению предлагаются гривневые ОВГЗ со сроком обращения 3,4, 6 месяцев. Также ОВГЗ сроком обращения 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года, 4 года и 5 лет.

Долларовые ОВГЗ предлагаются со сроком обращения 1 и 1,2 года.

Отметим, что неделей ранее, в графике было запанировано размещение ОВГЗ на 3 месяца, 6 месяцев, 1 и 2 года.

Предыстория

15 декабря Минфин на аукционепривлек в бюджет 51,439 млрд грн по курсу НБУ от размещения облигаций внутреннего государственного займа.

8 декабря министерство привлекло в бюджет 15,963 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что если станет известна дата приезда миссии Международного валютного фонда (МВФ). Объем заимствований может составить $1 млрд.

«Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд гривен, на внешнем — около $1 млрд», — уточнил премьер-министр.