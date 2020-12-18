Украина ожидает получить транш от МВФ в феврале-марте — Шмыгаль

Правительство ожидает, что на следующей неделе продвинется в переговорах с Международным валютным фондом.

Украина ожидает получить транш от МВФ в феврале-марте — Шмыгаль
Фото: mind.ua

Правительство ожидает, что на следующей неделе продвинется в переговорах с Международным валютным фондом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время большого онлайн-разговора «Украина и мир в 2021 году», пишет НВ.

О перспективах

«У нас хорошее сотрудничество с ЕС, мы получили транш на прошлой неделе. На следующей неделе мы надеемся на прогресс в наших переговорах с МВФ, поэтому у нас довольно таки неплохие перспективы», — сказал он.

Шмыгаль добавил, что на прошлой неделе Украине удалось привлечь $600 млн путем доразмещения евробондов, а на этой неделе — 51 млрд грн на внутреннем рынке.

«Есть оживление. Приходят нерезиденты, то есть Украина сегодня, даже в этом кризисе, интересна для инвесторов, в том числе иностранных. Это радует», — отметил премьер.

Когда ждать транша

Отвечая на вопрос о том, когда Украина получит средства от МВФ, Шмыгаль сказал, что «следующий транш будет однозначно в следующем году».

«Хотелось бы иметь это не позднее февраля. Февраль-март — это такие прогнозы, о которых мы говорим с МВФ, при условии, если снова не будет каких-то сюрпризов», — сказал Шмыгаль.

Предыстория

Напомним, что Украина планировала до конца года получить еще два транша от Международного валютного фонда по $700 млн. В Минфине прогнозируют, что средства поступят уже в следующем году.

9 декабря Европейская комиссия выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Это дало Украине возможность выйти на внешний рынок заимствований: 11 декабря Минфин осуществил дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму $600 млн под 6,2%.

15 декабря Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на рекордную сумму — 51,44 млрд грн (в эквиваленте). Значительную часть купили банки.

12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ.

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