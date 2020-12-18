ФГВФЛ объявил открытый конкурс по продаже Мисто Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сегодня, 17 декабря, объявил о начале открытого конкурса с целью выведения с рынка неплатежеспособного Мисто Банка. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: finclub.net

Что предлагается

Фонд предлагает такие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:

ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;

создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;

продажу неплатежеспособного банка инвестору.

Кто может участвовать

Конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, включенных Национальным банком в перечень лиц, отвечающих условиям открытого конкурса.

Уточняется, что все участники торгов должны подать в Фонд необходимые документы, чтобы быть допущенными к участию в открытом конкурсе.

Относительно возмещений вкладчикам банка

Сумма средств физических лиц, которая может быть возмещена Фондом, по состоянию на 15 декабря 2020 года составила 304 млн 357 тыс. 130,45 грн.

Ранее сообщалось

В течение 2020 года Мисто Банк постоянно нарушал нормативы и получал кредиты рефинансирования НБУ. Однако это не спасло банк от банкротства.

14 декабря Нацбанк признал Мисто Банк неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального уровня.

15 декабря Фонд гарантирования ввел временную администрацию в неплатежеспособный Мисто Банка и начал процедуру его вывода с рынка.

По данным НБУ, контроллером Мисто Банка является депутат Верховной Рады VIII созыва Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.