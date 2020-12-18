НБУ продолжает «чистить» небанковский рынок. Аннулировал лицензии восьми компаний

Нацбанк отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг у восьми финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений. Об этом говорится в сообщении регулятора.

НБУ продолжает «чистить» небанковский рынок. Аннулировал лицензии восьми компаний
Фото: flickr.com

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседании 11 декабря 2020.

У кого отозвали все лицензии

у «Кредитное учреждение» «Кредит Коммерц» одну лицензию — на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;

у ООО «Сталь и финансы бэнк» одну лицензию — на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;

у Кредитного союза «Славутич-Кредит» две лицензии — на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата, а также на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;

у Кредитного союза «Запорожье» две лицензии — на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата, а также на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.

Лицензию на предоставление гарантий:

у ООО «Веллфин»;
у ООО «Финансовая компания трансфер групп»;
у ООО «ФК „Факторингс“;
у ООО „ФК “Финтек Меркурий».

После отзыва лицензий финучреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензии не лишает финучреждение от выполнения своих обязательств перед кредиторами.

Напомним

15 декабря Национальный банкисключил из государственного реестра финансовых учреждений три компании по их собственной инициативе.

В начале декабря Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг в восемнадцати финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

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