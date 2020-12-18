Германия предоставит Украине финансирование на 250 миллионов евро
Соглашением предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов объемом до 214,6 млн евро на реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, будут предоставлены 40 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе — в форме грантов, из которых 30,5 млн евро будут направлены на улучшение системы профессионального образования и усиления местного самоуправления в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Параметры сделки
Срок действия — 30 лет, в т. ч. 10 лет льготного периода. Процентная ставка — 2% годовых, комиссия за обязательства — 0,25% годовых.
Средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в т. ч. для поддержки муниципалитетов, в частности:
- в сфере энергетики (модернизация подстанций и интеграция украинской энергетической системы в европейскую объединенную энергосистему);
- поддержки малого и среднего предпринимательства;
- осуществления энергоэффективных мероприятий в общественных зданиях (школы и детские сады);
- реконструкции коммунальной инфраструктуры в регионах.
Министр финансов Сергей Марченко выразил уверенность, что предложенная немецкой стороной новая модель подготовки проектов развития Украины, по которым достигнуты договоренности в 2011-2019 годах, будет способствовать упрощению процедуры заключения отдельных кредитных и грантовых контрактов.
«Настоящее Соглашение закладывает надежную международно-правовую основу для нашего дальнейшего сотрудничества в сфере финансов и политики развития. Таким образом Германия продолжает поддерживать главные реформы в сферах децентрализации, профессионального обучения и энергоэффективности», — подчеркнула на церемонии подписания Соглашения посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.