Германия предоставит Украине финансирование на 250 миллионов евро

Соглашением предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов объемом до 214,6 млн евро на реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, будут предоставлены 40 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе — в форме грантов, из которых 30,5 млн евро будут направлены на улучшение системы профессионального образования и усиления местного самоуправления в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Германия предоставит Украине финансирование на 250 миллионов евро
Фото: mof.gov.ua

Параметры сделки

Срок действия — 30 лет, в т. ч. 10 лет льготного периода. Процентная ставка — 2% годовых, комиссия за обязательства — 0,25% годовых.

Средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в т. ч. для поддержки муниципалитетов, в частности:

  • в сфере энергетики (модернизация подстанций и интеграция украинской энергетической системы в европейскую объединенную энергосистему);
  • поддержки малого и среднего предпринимательства;
  • осуществления энергоэффективных мероприятий в общественных зданиях (школы и детские сады);
  • реконструкции коммунальной инфраструктуры в регионах.

Министр финансов Сергей Марченко выразил уверенность, что предложенная немецкой стороной новая модель подготовки проектов развития Украины, по которым достигнуты договоренности в 2011-2019 годах, будет способствовать упрощению процедуры заключения отдельных кредитных и грантовых контрактов.

«Настоящее Соглашение закладывает надежную международно-правовую основу для нашего дальнейшего сотрудничества в сфере финансов и политики развития. Таким образом Германия продолжает поддерживать главные реформы в сферах децентрализации, профессионального обучения и энергоэффективности», — подчеркнула на церемонии подписания Соглашения посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
S&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексовS&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексов
Тарифы на газ для населения выросли в 17 областях УкраиныТарифы на газ для населения выросли в 17 областях Украины
Метинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им ИльичаМетинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им Ильича
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
Бывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяцБывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяц
Блок рекламы


Похожие новости
Еврокомиссия ввела предварительные пошлины на турецкий г/к прокатЕврокомиссия ввела предварительные пошлины на турецкий г/к прокат
Европарламент утвердил бюджет ЕС на 7 лет в размере 1,074 трлн евроЕвропарламент утвердил бюджет ЕС на 7 лет в размере 1,074 трлн евро
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
Правительство Австралии предоставит 57,9 млн долл. помощи алюминиевому заводу AlcoaПравительство Австралии предоставит 57,9 млн долл. помощи алюминиевому заводу Alcoa
ГФС уличила международную сеть пиццерий в Украине в уклонении от уплаты более 75 млн гривен налоговГФС уличила международную сеть пиццерий в Украине в уклонении от уплаты более 75 млн гривен налогов
Минфин осуществил рекордное привлечение средств на аукционах ОВГЗ на финансирование госбюджетаМинфин осуществил рекордное привлечение средств на аукционах ОВГЗ на финансирование госбюджета
Немецкая полиция задержала еще одного подозреваемого в краже старинных украшений на 1 млрд евро из музея в ДрезденеНемецкая полиция задержала еще одного подозреваемого в краже старинных украшений на 1 млрд евро из музея в Дрездене
Австралийская Rio Tinto ищет месторождения в ЕвропеАвстралийская Rio Tinto ищет месторождения в Европе
Урожай зерна в Украине из-за засухи и COVID-19 на 10 млн тонн меньше, чем в прошлом годуУрожай зерна в Украине из-за засухи и COVID-19 на 10 млн тонн меньше, чем в прошлом году
Moody's отозвало рейтинг «роSSийских» евробондов Украины на $3 миллиардаMoody's отозвало рейтинг «роSSийских» евробондов Украины на $3 миллиарда
Последние новости
Подгружаем последние новости