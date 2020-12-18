Приватбанк требует передать дело компаний-нерезидентов братьев Суркисов в Верховный суд
Приватбанк требует передачи кассационного производства по делу в отношении компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами, на рассмотрение большой палаты Верховного суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В чем суть
Как сообщили в банке, требование обжаловать постановление по обеспечению иска указанных компаний-нерезидентов является необходимым ввиду того, что это судебное дело имеет резонансный характер. Ранее принятые судебные решения имели целью не справедливое правосудие, а исключительно, без принятия решения по существу, списание средств со счетов Приватбанка незаконным способом.
Что происходило
По данным банка, компании-нерезиденты обратились в Верховный суд с заявлением о закрытии кассационного производства по упомянутому делу. Основаниями для закрытия было указано якобы отсутствие процессуальной возможности обжалования в кассационном порядке постановления об обеспечении иска. Это — манипулятивное утверждение, направленное на списание средств со счетов Приватбанка в порядке, не предусмотренном законодательством, подчеркивают в банке.
Ранее
- Напомним, что 2 сентября 2020 года было принято решение Печерского суда под председательством судьи Вовка С.В. о порядке принудительного исполнения постановления по обеспечению спорного иска компаний, связанных с братьями Суркис. Речь шла об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при его национализации. Это решение имело целью фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($350 млн) и было принято с нарушением норм действующего процессуального законодательства.
- Приватбанк обжаловал данное решение в кассационном порядке и Верховный суд остановил выполнение постановления об обеспечении иска.
- В государственном банке заявили, что связанные с Суркисами оффшорные компании прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судебных дел в пользу Вовка.
- Тогда министр юстиции Денис Малюська заявил, что решение о взыскании с Приватбанка $350 млн в пользу компаний Суркисов противоречит существу иска.