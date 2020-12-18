Приватбанк требует передать дело компаний-нерезидентов братьев Суркисов в Верховный суд

Приватбанк требует передачи кассационного производства по делу в отношении компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами, на рассмотрение большой палаты Верховного суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Приватбанк требует передать дело компаний-нерезидентов братьев Суркисов в Верховный суд
Фото: news.24tv.ua

В чем суть

Как сообщили в банке, требование обжаловать постановление по обеспечению иска указанных компаний-нерезидентов является необходимым ввиду того, что это судебное дело имеет резонансный характер. Ранее принятые судебные решения имели целью не справедливое правосудие, а исключительно, без принятия решения по существу, списание средств со счетов Приватбанка незаконным способом.

Что происходило

По данным банка, компании-нерезиденты обратились в Верховный суд с заявлением о закрытии кассационного производства по упомянутому делу. Основаниями для закрытия было указано якобы отсутствие процессуальной возможности обжалования в кассационном порядке постановления об обеспечении иска. Это — манипулятивное утверждение, направленное на списание средств со счетов Приватбанка в порядке, не предусмотренном законодательством, подчеркивают в банке.

Ранее

  • Напомним, что 2 сентября 2020 года было принято решение Печерского суда под председательством судьи Вовка С.В. о порядке принудительного исполнения постановления по обеспечению спорного иска компаний, связанных с братьями Суркис. Речь шла об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при его национализации. Это решение имело целью фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($350 млн) и было принято с нарушением норм действующего процессуального законодательства.
  • Приватбанк обжаловал данное решение в кассационном порядке и Верховный суд остановил выполнение постановления об обеспечении иска.
  • В государственном банке заявили, что связанные с Суркисами оффшорные компании прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судебных дел в пользу Вовка.
  • Тогда министр юстиции Денис Малюська заявил, что решение о взыскании с Приватбанка $350 млн в пользу компаний Суркисов противоречит существу иска.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
S&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексовS&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексов
Тарифы на газ для населения выросли в 17 областях УкраиныТарифы на газ для населения выросли в 17 областях Украины
Метинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им ИльичаМетинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им Ильича
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
Бывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяцБывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяц
Блок рекламы


Похожие новости
Набсовет Приватбанка утвердил новую структуру правления банкаНабсовет Приватбанка утвердил новую структуру правления банка
УЗ требует отменить налог на землю под путями и акциз на топливоУЗ требует отменить налог на землю под путями и акциз на топливо
Суд возобновил производство по возврату Приватбанка КоломойскомуСуд возобновил производство по возврату Приватбанка Коломойскому
Одному из крупнейших банков Израиля не удалось избежать суда с ПриватБанком в рамках иска к КоломойскомуОдному из крупнейших банков Израиля не удалось избежать суда с ПриватБанком в рамках иска к Коломойскому
Кардер на Porsche. Приватбанк задержал болгарского мошенникаКардер на Porsche. Приватбанк задержал болгарского мошенника
Приватбанк задержал в Киеве польского скиммера (фото)Приватбанк задержал в Киеве польского скиммера (фото)
Связанная с Коломойским компания отсудила главный офис ПриватБанка в ДнепреСвязанная с Коломойским компания отсудила главный офис ПриватБанка в Днепре
Верховный суд окончательно признал Ощадбанк владельцем ТМ "Сбербанк" на территории УкраиныВерховный суд окончательно признал Ощадбанк владельцем ТМ "Сбербанк" на территории Украины
Верховный Суд подтвердил правомерность выведения с рынка Астра БанкаВерховный Суд подтвердил правомерность выведения с рынка Астра Банка
Верховный суд перенес пересмотр решения по выплате Приватбанком 364 миллионов А-БанкуВерховный суд перенес пересмотр решения по выплате Приватбанком 364 миллионов А-Банку
Последние новости
Подгружаем последние новости