Приватбанк требует передать дело компаний-нерезидентов братьев Суркисов в Верховный суд

Приватбанк требует передачи кассационного производства по делу в отношении компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами, на рассмотрение большой палаты Верховного суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Фото: news.24tv.ua

В чем суть

Как сообщили в банке, требование обжаловать постановление по обеспечению иска указанных компаний-нерезидентов является необходимым ввиду того, что это судебное дело имеет резонансный характер. Ранее принятые судебные решения имели целью не справедливое правосудие, а исключительно, без принятия решения по существу, списание средств со счетов Приватбанка незаконным способом.

Что происходило

По данным банка, компании-нерезиденты обратились в Верховный суд с заявлением о закрытии кассационного производства по упомянутому делу. Основаниями для закрытия было указано якобы отсутствие процессуальной возможности обжалования в кассационном порядке постановления об обеспечении иска. Это — манипулятивное утверждение, направленное на списание средств со счетов Приватбанка в порядке, не предусмотренном законодательством, подчеркивают в банке.

Ранее