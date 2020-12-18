Стало известно, кто и сколько купил ОВГЗ на рекордном аукционе

По состоянию на 17 декабря объем ОВГЗ в обращении увеличился до 934,4 млрд грн (с 903,7 млрд грн на 16 декабря). Об этом говорится в данных Нацбанка.

Стало известно, кто и сколько купил ОВГЗ на рекордном аукционе

Как изменился ОВГЗ-портфель

ОВГЗ-портфель банков вырос до 481,8 млрд грн (с 457 млрд грн).

ОВГЗ-портфель нерезидентов увеличился до 80 млрд грн (с 76,6 млрд грн)

ОВГЗ-портфель юрлиц вырос до 38,7 млрд грн (с 36,7 млрд грн), физлиц — до 9,3 млрд грн (с 8,80 млрд грн).

Согласно данным, ОВГЗ-портфели Нацбанка и территориальных общин остались без изменений.

По словам финансового аналитика ICU Михаила Демкива, на 3451 млн грн вырос портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов после аукциона во вторник (15 декабря). Вполне вероятно, что эта сумма еще вырастет в следующие несколько дней.

«Кроме банков, которые накупили гсоблигаций, увеличение портфеля наблюдается у других юридических лиц и физических лиц. Плюс 433 млн грн от населения позволило увеличить портфель физлиц сразу на 18%. Изменения по валютным ОВГЗ увидим уже в статистике», — написал он в телеграм-канале.

Предыстория

  • Министерство финансов на аукционе 15 декабря привлекло в бюджет 51,439 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа по курсу НБУ.

  • Минфин предложил инвесторам гривневые ОВГЗ со сроком обращения 3, 6, 7 месяцев, 1 год, 1,5 года, 3 и 5 лет. Валютные ОВГЗ предлагались со сроком обращения 1 год.

  • По данным НБУ, объем ОВГЗ в обращении в ноябре увеличился на 11,45 млрд грн (+ 1,3%), а за 11 месяцев — на 76,1 млрд грн (+ 9,2%) до 898,8 млрд грн.

  • ОВГЗ-портфель в Нацбанке в ноябре остался на том же уровне, а за 11 месяцев он уменьшился на 12,5 млрд грн (-3,7%) до 324,6 млрд грн.

  • Объем ОВГЗ в портфеле банков в ноябре вырос на 12,8 млрд грн (+ 2,9%), а за 11 месяцев — на 123 млрд грн (+ 36,8%) до 457,2 млрд грн.

  • ОВГЗ-портфель у нерезидентов за прошлый месяц сократился на 3,8 млрд грн (-4,8%), а за 11 месяцев — на 41,2 млрд грн (-35,6%) до 74,6 млрд грн.

  • Объем ОВГЗ в портфеле юрлиц в ноябре увеличился на 1,9 млрд грн (+ 6,1%), а за 11 месяцев — на 7,6 млрд грн (+ 29,1%) до 33,6 млрд грн.

  • ОВГЗ-портфель у физлиц за прошлый месяц вырос на 0,54 млрд грн (+ 6,5%), а за 11 месяцев уменьшился на 0,78 млрд грн (-8,1%) до 8,8 млрд грн.?

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