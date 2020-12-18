Стало известно, кто и сколько купил ОВГЗ на рекордном аукционе

По состоянию на 17 декабря объем ОВГЗ в обращении увеличился до 934,4 млрд грн (с 903,7 млрд грн на 16 декабря). Об этом говорится в данных Нацбанка.

Как изменился ОВГЗ-портфель

ОВГЗ-портфель банков вырос до 481,8 млрд грн (с 457 млрд грн).

ОВГЗ-портфель нерезидентов увеличился до 80 млрд грн (с 76,6 млрд грн)

ОВГЗ-портфель юрлиц вырос до 38,7 млрд грн (с 36,7 млрд грн), физлиц — до 9,3 млрд грн (с 8,80 млрд грн).

Согласно данным, ОВГЗ-портфели Нацбанка и территориальных общин остались без изменений.

По словам финансового аналитика ICU Михаила Демкива, на 3451 млн грн вырос портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов после аукциона во вторник (15 декабря). Вполне вероятно, что эта сумма еще вырастет в следующие несколько дней.

«Кроме банков, которые накупили гсоблигаций, увеличение портфеля наблюдается у других юридических лиц и физических лиц. Плюс 433 млн грн от населения позволило увеличить портфель физлиц сразу на 18%. Изменения по валютным ОВГЗ увидим уже в статистике», — написал он в телеграм-канале.

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