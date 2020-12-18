Набсовет Приватбанка утвердил новую структуру правления банка

8 декабря 2020 года наблюдательный совет утвердил новую структуру правления Приватбанка. Об этом говорится в сообщении банка.

Набсовет Приватбанка утвердил новую структуру правления банка

Что изменилось

Согласно структуре, исполнительный орган банка состоит из семи позиций, а именно:

• председатель правления
• заместитель председателя правления по вопросам финансов
• заместитель председателя правления по вопросам управления проблемными активами
• заместитель председателя правления по операционным вопросам
• заместитель председателя правления по вопросам развития бизнеса
• член правления по вопросам управления рисками
• член правления по вопросам сети и проблемной задолженности.

Кто за что будет отвечать

Новая структура правления Приватбанка обеспечит оптимальный состав исполнительного органа, необходимый для управления банком и успешной реализации его стратегии.

Блок развития информационных технологий подчиняется заместителю председателя правления по операционным вопросам.

Заместитель председателя правления по вопросам развития бизнеса будет отвечать за синергию между развитием обслуживание клиентов физических и юридических лиц, которые вместе составляют почти половину населения Украины.

Новая структура правления Приватбанка вступает в силу с 8 декабря 2020 года.

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