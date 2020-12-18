Тайваньская China Steel наращивает выпуск металла

Ведущая тайваньская металлургическая компания China Steel объявила о возвращении в строй доменной печи № 2 после капитального ремонта, начало которого изначально был запланировано на октябрь текущего года, но из-за эпидемии коронавируса было перенесено на июль.



Как заявляет компания, запуск доменной печи мощностью 2,5 млн т в год поможет China Steel выполнить клиентские заказы, объем которых значительно возрос в последнее время. При этом ряд потребителей, в частности, производители крепежа для автопрома, сигнализируют о дефиците металла.



Чтобы лучше удовлетворить потребности национальной метизной отрасли, China Steel отложила плановые ремонты МНЛЗ и проволочного стана № 2, которые должны были начаться в январе 2021 г., и перенесла их на третий квартал.



