Glencore будет поставлять полуфабрикаты на алюминиевый завод в Боснии

Glencore будет поставлять полуфабрикаты на алюминиевый завод в Боснии

Единственный в Боснии производитель алюминия Aluminij Mostar подписал пятилетний контракт с международной горнодобывающей и трейдерской компанией Glencore, которая будет снабжать его полуфабрикатами для дальнейшего передела.

Это должно способствовать восстановлению завода, который в начале ноября возобновил производство после 15-месячного перерыва. Пока что в нем функционирует только литейный цех. Ранее мощность предприятия составляла немногим более 100 тыс. т в год.

В апреле 2020 г. завод, остановленный за неуплату долгов местной энергетической компании, находится в долгосрочной аренде, договор о которой заключил израильско-китайский консорциум в составе M.T. Abraham Group, China Machinery Engineering Corporation (CMEC) и China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering & Construction Co. (NFC). При этом компания находится в совместной собственности Мусульмано-хорватской федерации (часть Боснии) и правительства Хорватии.

В октябре арендаторы заключили контракт с компанией Advaita из ОАЭ, которая будет выкупать 50% продукции предприятия в течение десяти лет. Пока что вопрос о производстве первичного алюминия на Aluminij Mostar не ставится, завод будет заниматься переработкой полуфабрикатов.

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