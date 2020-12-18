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2020-12-18
Штрафы в законе. Владельцев бизнеса будут штрафовать за отсутствие масок клиентов
Верховная Рада приняла законопроект №3890 о штрафных санкциях для субъектов хозяйствования, которые допускают отсутствие масок или респираторов на гражданах.
Фото: epravda.com.ua
«За» законопроект во втором чтении проголосовал 241 народный депутат.
За что будут штрафовать
- за пропуск, допуск в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, как респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;
- непринятие мер по пребыванию человека в общественных местах, зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты;
- обслуживание клиентов без таких средств защиты в период карантина.
Суммы штрафов
Для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн — 5100 грн).
Предыстория
В ноябре парламент принял этот законопроект в первом чтении.
Ранее Верховная Рада ввела штрафы от 170 до 255 грн для граждан за отсутствие масок в общественных местах.
В Украине с 12 марта 2020 года введен карантин из-за пандемии коронавируса. Правительство меняет карантинные мероприятия с учетом улучшения или ухудшения ситуации с распространением коронавирусной болезни.