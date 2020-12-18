Еврокомиссия ввела предварительные пошлины на турецкий г/к прокат

Еврокомиссия ввела предварительные пошлины на турецкий г/к прокат

Еврокомиссия определила размер предварительных пошлин на ряд наименований горячекатаного проката, изготовленного металлургическими предприятиями Турции и импортируемого на территорию ЕС.

Для металлопродукции Habas Sinai ve Tibbi Gazlar, Istihsal Endustrisi A.S. установлена пошлина в 4,8%, для двух активов группы Erdemir - 5,4%, для Agir Haddecilik A.S, Borcelik Celik Sanayii, Ticaret A.S. - 5,9%, для Colakoglu Metalurji A.S. и других производителей - 7,6%.

Действие пошлин распространяется на металлопрокат, соответствующий таможенным кодам CN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 и 7226 91 99.

О начале антидемпингового расследования было объявлено 14 мая 2020 года. Инициатор - ассоциация европейских сталепроизводителей Eurofer. Окончательные пошлины будут введены 13 июля 2021 года.


МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
S&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексовS&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексов
Тарифы на газ для населения выросли в 17 областях УкраиныТарифы на газ для населения выросли в 17 областях Украины
Метинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им ИльичаМетинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им Ильича
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
Бывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяцБывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяц
Блок рекламы


Похожие новости
Болгария увеличит производство алюминиевого прокатаБолгария увеличит производство алюминиевого проката
Великобритания не намерена отменять пошлины на американскую стальВеликобритания не намерена отменять пошлины на американскую сталь
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести странИндия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
Евросоюз надеется, что Байден отменит пошлины на металлЕвросоюз надеется, что Байден отменит пошлины на металл
Выпуск проката на Запорожстали вырос на 12,9%Выпуск проката на Запорожстали вырос на 12,9%
В Киргизии строят мини-завод по выпуску арматуры и сортового прокатаВ Киргизии строят мини-завод по выпуску арматуры и сортового проката
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - ЕврокомиссияВ Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - Еврокомиссия
Южная Корея оставила в силе пошлины на пруток из нержавейкиЮжная Корея оставила в силе пошлины на пруток из нержавейки
ArcelorMittal Кривой Рог снизил выпуск проката на 3,8%ArcelorMittal Кривой Рог снизил выпуск проката на 3,8%
Производство листового проката Voestalpine вернулось на докризисный уровеньПроизводство листового проката Voestalpine вернулось на докризисный уровень
Последние новости
Подгружаем последние новости