Запорожская атомная электростанция будет производить водород

Запорожская атомная электростанция будет производить водород

На Запорожской атомной электростанции готовят к вводу в опытную эксплуатацию водородно-кислородную станцию, которая будет производить водород для охлаждения генераторов. Об этом сообщает пресс-центр ГП "НАЭК "Энергоатом".

Новую водородно-кислородную станцию создают для производства и накопления водорода. Он будет транспортироваться через магистральные трубопроводы на все энергоблоки ЗАЭС для охлаждения генераторов. Водородно-кислородная станция увеличит надежность поставок водорода на энергоблоки АЭС.

Сейчас комплекс готов почти на 70%, отметил исполнитель работ управления строительства Запорожской АЭС Дмитрий Веремейчик. Станцию сдадут в опытную эксплуатацию до конца 2020 года.

Для справки: Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985-м, третий – в 1986-м, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989-м, шестой – в 1995-м. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2% до 23%. 

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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