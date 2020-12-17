$4 млн премии за победу над "Газпромом" Витренко получит облигациями

По словам Витренко, не требует заплатить ему еще и штрафные санкции за несвоевременную выплату премии.

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов сроком на 5 лет в рамках "мирового" соглашения с "Нафтогазом" относительно выплаты ему премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Об этом Витренко сообщил на заседании комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, которое транслировалось в YouTube.

"Что касается 4 млн долларов - это неправда. Я не получал никаких денег. Мне уже звонила жена с этим вопросом: "Где деньги?". Я сказал, что это, к сожалению или к счастью, неправда. Соглашение об урегулировании, которое заключается с "Нафтогазом", предусматривает, что они уже эти деньги, эту премию направили в бюджет. Это было позавчера. Я получаю вместо своих денег долгосрочные гривневые облигации на сумму, которую Нафтогаз мне должен", - сказал Витренко.

По словам Витренко, не требует заплатить ему еще и штрафные санкции за несвоевременную выплату премии.

На этой неделе стало известно, что наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате бывшему исполнительному директору НАК Юрию Витренко премии в размере 4 млн долларов США за результаты спора в Стокгольмском арбитраже с "Газпромом" по делу о транзите газа.

Напомним, профильный комитет Рады не поддержал кандидатуру Витренко на пост министра энергетики.