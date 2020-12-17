Банки с 31 декабря перейдут на новогодний график работы

С 31 декабря украинская банковская система перейдет на новогодний график работы.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Согласно решению Национального банка, 30 декабря СЭП будет работать до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и другие системы Национального банка будут работать в обычном режиме.

31 декабря до 13:00 в системе электронных платежей могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Госказначейства. НБУ и органы Госказначейства могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Валютный рынок Украины работает с учетом особенностей работы СЭП, изложенных в регламенте. Банковский день в СЭП закончится в 13:00.

1 января 2021 года банковский день в СЭП начнется в 9:00 с датой банковского дня 4 января 2021 года.

1-3 января включительно участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе в соответствии с собственными потребностями и потребностями своих клиентов. Межбанковские переводы через СЭП в этот период осуществляются с датой банковского дня 4 января. В этот период Депозитарий Национального банка не работает, а банки не осуществляют операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины, в том числе со своими клиентами.

4-6 января СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

День работы банков переносится с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января.

16 января межбанковские переводы через СЭП осуществляются с датой банковского дня 16 января.

17 января межбанковские переводы через СЭП осуществляются с датой банковского дня 18 января.

В период с 31 декабря по 4 января включительно действует официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, рассчитанные Национальным банком Украины 30 декабря 2020 года.

1-3 и 7-10 января банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.