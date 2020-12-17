Рада снизила до 14% ставку НДС на сырьевую агропродукцию

За законопроект в целом проголосовали 255 народных депутатов.

Рада снизила до 14% ставку НДС на сырьевую агропродукцию
Фото: sannews.com.ua

Верховная Рада снизила с 20% до 14% ставку НДС для некоторых видов агропродукции, поддержав во втором чтении законопроект №3656.

За законопроект в целом проголосовали 255 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно законопроекту, льготную ставку налога в размере 14% предлагается установить на операции по поставке на таможенной территории Украины и на ввоз в Украину сельскохозяйственной продукции, в части цельного молока, крупного рогатого скота, живых свиней, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, зерен льна и рапса, подсолнечника и других масличных культур, а также сахарной свеклы.

"В этом перечне есть только те товары, которые не продаются в розницу, то есть те, на которые не может быть налогообложения по ставке НДС. НДС для таких товаров, как зерно или сырая нефть - это всего лишь депозит, который потом либо возмещается, либо превращается в другие товары по ставке 20% НДС", - отметил народный депутат Марьян Заблоцкий, представляя документ в парламенте.

Как сообщалось, Верховная Рада утвердила 17 сентября в первом чтении законопроект №3656 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции", которым предлагается снизить ставку НДС с 20% до 14% для отдельных видов продукции (сырья) в сельском хозяйстве.

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