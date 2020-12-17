Курс Bitcoin пересек отметку в $ 23 тысячи

Вчера курс криптовалюты вырос до 20 тыс. долларов

Курс Bitcoin пересек отметку в $ 23 тысячи
Фото: adevarulfinanciar.ro

Курс криптовалюты Bitcoin за сутки вырос на 18,89% и 17 декабря достиг отметки в 23,23 тысячи долларов США.

Об этом говорится в данных Coindesk.

Днем ранее курс криптовалюты достиг рекордного за три года значения - более 20 тысяч долларов.

За последние три месяца котировки Bitcoin выросли более чем на 100%.

До этого исторический максимум криптовалюта побила в ноябре, когда выросла до $ 19 857. Предыдущий пик был в декабре 2017 года, когда Bitcoin стоил $ 19 799. Сторонники криптовалюты ожидают дальнейшего роста ее курса аж до $ 22 тысяч.

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