Энергоатом заявил, что у него нет долгов перед работниками ВостГОКа

В НАЭК "Энергоатом" опровергают утверждение руководства ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" о задолженности перед предприятием и намерены обратиться в правоохранительные органы по поводу распространения неправдивой информации.



Об этом заявили в НАЭК, комментируя акцию работников ГОК, которые 16 декабря перекрыли движение на трассах национального значения в Кировоградской области, протестуя против остановки шахт и невыплаты заработной платы, передает Укринформ.



"Директор предприятия объяснил шахтерам, что этот долг якобы возник в результате невыполнения "Энергоатомом" обязательств по контракту с ВостГОК по поставкам уранового концентрата ... В связи с этим официально информируем ... о том, что НАЭК "Энергоатом" не имеет задолженности за поставленную продукцию перед государственным предприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат", - заявили в компании.



В "Энергоатоме" утверждают, что в 2020 году уплатили ВостГОК почти 2,8 млрд грн, в том числе в декабре 110,5 млн грн. При этом задолженность комбината перед шахтерами, по имеющейся информации, составляет около 140 млн грн.



"Вместе с тем ВостГОК отгрузил не всю, а только две трети продукции, которую должен был поставить для НАЭК "Энергоатом" на сегодняшний день. В результате задолженность ГП "ВостГОК" перед ГП "НАЭК "Энергоатом" в денежном эквиваленте достигла 676 млн грн", - отмечают в НАЭК.



При этом в "Энергоатоме" подчеркнули, что продолжают выполнять условия заключенного договора "даже несмотря на то, что он крайне невыгоден для компании, а условия работы ВостГОК - непрозрачны".



"Учитывая сложившуюся ситуацию, и постоянное распространение дезинформации и фейков, к которому прибегает руководство ВостГОК, НАЭК "Энергоатом" планирует в ближайшее время обратиться в правоохранительные и судебные органы", - заявили в компании.



Как сообщалось, в Кировоградской области горняки выведенных в простой шахт "Смолинская", "Ингульскаяя" и "Новоконстантиновская" 16 декабря перекрыли три дороги национального значения, протестуя против приостановки работы урановых шахт и невыплаты зарплат.



ВостГОК и НАЭК "Энергоатом" заключили долгосрочный договор в ноябре 2019 года.



Согласно его условиям, ВостГОК в период с 2020 по 2025 год должен производить и поставлять НАЭК "Энергоатом" урановый оксидный концентрат (УОК) - 1000 тонн УОК ежегодно по базовой цене 2912 грн / кг (без учета НДС). Договором также предусмотрено, что поставки уранового концентрата ВостГОК будет осуществлять на условиях авансовой предоплаты.



Как утверждает "Энергоатом", в ноябре 2020 года ВостГОК официально сообщил, что в этом году не сможет в полном объеме выполнить поставки по договору, и предложил перенести поставку 90 тонн уранового оксидного концентрата на январь 2021 года.



