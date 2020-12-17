США назвали Швейцарию и Вьетнам валютными манипуляторами

Минфин США назвал Швейцарию и Вьетнам валютными манипуляторами по итогам проверки макроэкономической политики и валютной политики своих основных торговых партнеров.

США назвали Швейцарию и Вьетнам валютными манипуляторами
Фото: mind.ua

Минфин США назвал Швейцарию и Вьетнам валютными манипуляторами по итогам проверки макроэкономической политики и валютной политики своих основных торговых партнеров. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

В чем причина

По меньшей мере часть валютных интервенций этих стран в течение четырех кварталов до июня 2020 года вызвала вопросы у США. По мнению Вашингтона, Швейцария и Вьетнам стремились предотвратить корректировку платежного баланса, а Вьетнам еще и стремился получить несправедливые конкурентные преимущества в международной торговле.

Во время президентства Дональда Трампа Минфин США стал внимательнее следить за валютными операциями, пишет Financial Times. Нападки на Швейцарию и Вьетнам станут дилеммой для администрации Джо Байдена, который займет Белый дом в январе, считает газета.

В 2019 году, в разгар торговой войны, США признали валютным манипулятором Китай — это был первый такой случай с 1994 года. Но в январе 2020 года с Пекина сняли этот статус.

США надеются на «двустороннее взаимодействие» со Швейцарией и Вьетнамом, но оставляют за собой право принять меры, отметила FT.

Как рассказал источник газеты, Вашингтон планирует решить проблемы в течение года. Национальный банк Швейцарии заявил, что не будет менять подход и отверг обвинения в «любой форме манипуляций с валютой», цитирует издание.

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