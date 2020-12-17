США назвали Швейцарию и Вьетнам валютными манипуляторами
Минфин США назвал Швейцарию и Вьетнам валютными манипуляторами по итогам проверки макроэкономической политики и валютной политики своих основных торговых партнеров.
По меньшей мере часть валютных интервенций этих стран в течение четырех кварталов до июня 2020 года вызвала вопросы у США. По мнению Вашингтона, Швейцария и Вьетнам стремились предотвратить корректировку платежного баланса, а Вьетнам еще и стремился получить несправедливые конкурентные преимущества в международной торговле.
Во время президентства Дональда Трампа Минфин США стал внимательнее следить за валютными операциями,
В 2019 году, в разгар торговой войны, США признали валютным манипулятором Китай — это был первый такой случай с 1994 года. Но в январе 2020 года с Пекина сняли этот статус.
США надеются на «двустороннее взаимодействие» со Швейцарией и Вьетнамом, но оставляют за собой право принять меры, отметила FT.
Как рассказал источник газеты, Вашингтон планирует решить проблемы в течение года. Национальный банк Швейцарии заявил, что не будет менять подход и отверг обвинения в «любой форме манипуляций с валютой», цитирует издание.