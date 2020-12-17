США назвали Швейцарию и Вьетнам валютными манипуляторами

Во время президентства Дональда Трампа Минфин США стал внимательнее следить за валютными операциями, пишет Financial Times. Нападки на Швейцарию и Вьетнам станут дилеммой для администрации Джо Байдена, который займет Белый дом в январе, считает газета.

В 2019 году, в разгар торговой войны, США признали валютным манипулятором Китай — это был первый такой случай с 1994 года. Но в январе 2020 года с Пекина сняли этот статус.