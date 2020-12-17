Небанковский рынок пополнил новый участник. Лицензия отсутствует

Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО «Цикл финанс» и выдал двум компаниям новые лицензии. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Такое решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 11 декабря 2020.

Что известно о «Цикл финанс»

На сегодня у этого финучреждения еще отсутствуют лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, ведь внесение в Реестр и выдача лицензии — это две разные процедуры.

Кто получил лицензии

ПО «Ломбард рекорд» и ООО «ИТ Финансирование» и компания" получило одну лицензию — на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Ранее финучреждение была включено в реестр, однако не имела лицензий.

СК «Брокбизнес» получило пять новых лицензий — на такие виды страхования:

добровольное страхование судебных расходов;

добровольное страхование инвестиций;

обязательное медицинское страхование;

обязательное страхование имущественных рисков при промышленной разработке месторождений нефти и газа в случаях, предусмотренных Законом Украины «О нефти и газе»;

обязательное страхование имущественных рисков пользователя недр при опытно-промышленной и промышленной добыче и использовании газа (метана) угольных месторождений.

Объемы страховых премий компании за 9 месяцев 2020 составили 132,5 млн грн, а активы компании — 214,9 млн грн. Доля компании на рынке по страховым премиям составляет 0,5%.

Компания занимается преимущественно моторными видами страхования — страхование наземного транспорта (кроме железнодорожного) и страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Напомним

15 декабря Национальный банкисключил из государственного реестра финансовых учреждений три компании по их собственной инициативе.

В начале декабря Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг в восемнадцати финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.