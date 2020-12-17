Состояние богатейших людей мира за год выросло на $1,9 триллиона вопреки пандемии

Совокупное состояние более 2200 миллиардеров в мире с начала года выросло на $1,9 трлн, несмотря на пандемию и политические события.

Состояние богатейших людей мира за год выросло на $1,9 триллиона вопреки пандемии
Фото: rbc.ua

Совокупное состояние более 2200 миллиардеров в мире с начала года выросло на $1,9 трлн, несмотря на пандемию и политические события, подсчитал Forbes.

По состоянию на 11 декабря, капитал богатейших людей мира оценивался в $11,4 трлн — это на 20% больше, чем их совокупное состояние на конец прошлого года.

Кто богаче

Быстрее других росло совокупное состояние китайских миллиардеров — оно увеличилось за год на 60%, или $750 млрд. Китай первым столкнулся с коронавирусом, но сумел быстро оправиться от ограничительных мер, отмечает Forbes.

Индекс CSI 300, отслеживающий акции компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, вырос в этом году на 19%. В общей сложности состояние 400 китайских миллиардеров теперь оценивается в $2 трлн. Это без учета 67 миллиардеров из Гонконга, чье совокупное состояние выросло за год на $60 млрд (плюс 19%) и составило $380 млрд.

Больше других разбогател владелец производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань — его состояние с $2 млрд в апреле выросло до $62,5 млрд в декабре благодаря IPO его компании.

Состояние 600американских миллиардеров выросло на $560 млрд и достигло $4 трлн. Это стало возможным благодаря росту фондового рынка — индекс S&P 500 прибавил в этом году 13%, а индекс Nasdaq — 38%. Рекорд среди американцев установил Илон Маск, состояние которого увеличилось на $110 млрд благодаря росту акций Tesla на 630%. Теперь с состоянием $137 млрд Маск стал третьим богатейшим человеком мира.

На третьем месте по приросту капитала в денежном выражении оказались французские миллиардеры: их состояние выросло на $95 млрд (23%) — до $500 млрд. Больше половины прироста обеспечили владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно и совладелица L’Oreal Франсуаза Беттанкур-Мейерс.

Акции LVMH в этом году выросли на 30%, в результате чего Арно стал богаче на $35 млрд и с состоянием $148,4 млрд занимает вторую строчку в списке богатейших людей мира. Акции L’Oreal подорожали на 25%, увеличив состояние дочери основателя L’Oreal на $14 млрд — до $73,2 млрд.

Кому не повезло

Конечно, не во всех странах миллиардеры стали богаче, отмечает Forbes. Бразильский фондовый индекс Bovespa упал по сравнению с прошлым годом почти на 3%, и 50 миллиардеров страны стали в общей сложности беднее на $13 млрд.

Сократилось также совокупное состояние 30 миллиардеров Таиланда — на $6 млрд.

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