Кабмин утвердил перечень из 49 фондовых бирж

Кабинет министров утвердил перечень фондовых бирж и требования к признанию акций (долей) публичных компаний, которые находятся в обращении на указанной фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении Минфина.

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Что предоставляет постановление

утверждается перечень фондовых бирж, на которых обращаются акции (доли) публичных компаний, в который вошли 49 фондовых бирж;

устанавливается, что акции (доли) публичных компаний признаются находящимися в обращении на указанной фондовой бирже при условии их пребывания в листинге такой биржи;

предоставляется право Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку инициировать в дальнейшем внесение изменений в указанный перечень бирж.

Какие биржи исключили

Из 144 мировых фондовых бирж были исключены:

биржи стран, которые находятся в сером и черном списках согласно FATF;

биржи стран, из которых в Украину не поступают инвестиции;

биржи развивающихся стран;

биржи РФ .

Предыстория

В конце июня Верховная Рада приняла закон о деривативах и финансовых рынках. Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев назвал документ «финансовым безвизом», благодаря которому можно создать украинский рынок капитала по европейскому образцу.

Новый закон «О деривативах и финансовых рынках» — часть обязательств Украины перед МВФ .

Закон переписывает принципы, на которых строился фондовый рынок с начала 90-х годов. С того времени происходили значительные изменения в экономике, мы проходили финансовые кризисы и начинали жить в другой реальности. Но фондовый рынок все это время работал по фактически адаптированному советскому законодательству. Взамен этот закон приближает нас к европейским стандартам ведения бизнеса, лучше защищает инвесторов, расширяет финансовые инструменты.

По словам Хромаева, после вступления в силу закона мы начнем создавать в Украине цивилизованную систему взаимоотношений инвесторов и запустим трубопровод капитала.