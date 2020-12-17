Чикагская товарная биржа добавит фьючерсы на Ethereum

Чикагская товарная биржа (CME) сообщила о запуске нового дериватива на криптовалюту с февраля 2021 года. На фоне этой новости курс биткоина начал стремительно расти и достиг $20,8 тыс. Об этом биржа сообщила в пресс-релизе на своем сайте.

Чикагская товарная биржа добавит фьючерсы на Ethereum
Фото: happycoin.club

Что случилось

Новый продукт будет запущен 8 февраля 2021 года, сейчас он ожидает оценки финансового регулятора. Причиной добавления инструмента в компании назвали растущий спрос на криптодеривативы.

«Основываясь на увеличивающемся клиентском спросе и устойчивом росте на наших рынках фьючерсов и опционов на биткоин, мы считаем, что добавление фьючерсов на эфир предоставит нашим клиентам ценный инструмент для торговли и хеджирования криптовалюты», — рассказал Тим МакКурт, представитель CME.

К чему пришли

На фоне сообщения CME о добавлении фьючерсов на Ethereum на рынке криптовалют начался резкий рост.

Курс биткоина уверенно поднялся выше $20 тыс. В моменте цена BTC достигала $20,8 тыс., но к вечеру снизилась до $20,5 тыс.

Что известно о фьючерсах на крипту

Впервые фьючерсы на криптовалюту появились на CME 18 декабря 2017 года. Биржа добавила контракты на биткоин на следующий день после того, как его курс установил предыдущий исторический максимум около $20 тыс.

Сразу после этого цена BTC и других монет начала падать и перешла в фазу долгосрочного снижения, длившуюся более года.

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