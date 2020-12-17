В мире сократился спрос на никель

В мире сократился спрос на никель

По оценке World Bureau of Metals Statistics, в течение января-октября 2020 года видимый спрос на мировом рынке никеля был ниже объёмов производства на 63,7 тыс. тонн (для сравнения - в 2019 году зафиксирован дефицит предложения в 27,6 тыс. тонн).

За 10 месяцев 2020 года производство рафинированного никеля составило, по данным WBMS, 1958,6 тыс. тонн, спрос - 1894,9 тыс. тонн.

Китай снизил выплавку на 98 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом, при этом видимый спрос составил 1058,1 тыс. тонн, что на 16 тыс. тонн меньше, чем годом ранее. Мировой спрос в целом снизился на 126 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом.

В течение октября 2020 года производство обработанного никеля находилось на уровне 225,2 тыс. тонн, спрос составил 210 тыс. тонн.

МинПром по материалам МеталлСервис

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