На Львовщине "накрыли" конвертцентр с оборотом 20 млрд гривен

Во Львовской области правоохранители пресекли незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в Украине. Оборот средств в нем составил более 20 миллиардов гривен в год.

Фото: Пресс-служба Офиса генпрокурора

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Правоохранители документировали его деятельность с сентября 2020 года и установили, что в состав конвертационного центра входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных на территориях нескольких областей Украины, в частности, Львовской и Ровенской. Оборот средств на банковских счетах предприятий составил более 1,7 млрд грн в месяц" , - говорится в сообщении.

В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей изъято наличности почти на 60 млн грн, в том числе около 1 млн долларов США , евро, фунты стерлингов, шекели и другая валюта. Кроме этого, выявлены другие доказательства противоправной деятельности: бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны и другое имущество.

Фото: Пресс-служба Офиса генпрокурора

Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что на причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются бывшие сотрудники налоговой службы.

В ходе досудебного расследования оперативники СБУ установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов, информирует пресс-центр ведомства.

Сотрудники СБУ задокументировали, что дельцы предоставляли "услуги" предприятиям реального сектора экономики, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства.

"Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещение НДС", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.