Треть украинских АЗС имеют “подозрительные“ паспорта качества топлива

Примерно 30-40% украинских АЗС имеют подозрительные паспорта качества топлива. Такое заявление сделала начальник отдела рыночного надзора Государственной экологической инспекции Елена Сибелева.

Треть украинских АЗС имеют “подозрительные“ паспорта качества топлива

По ее словам, при проверках АЗС инспекторам Государственной экологической инспекции очень часто показывают документы, которые могут быть поддельными.

«Теневые» автозаправки не имеют регистрационных и разрешительных документов. Они их просто сканируют, а потом показывают проверяющим органам.

Сейчас Государственная экологическая инспекция проверяет только соответствие паспортов качества топлива техническим требованиям. Но, по словам Сибелевой, с 2021 года инспекция будет проводить анализ проб качественной составляющей нефтепродуктов и сжиженного газа.

В нынешнем году для инспекторов ГЭИ провели курс повышения квалификации. Предполагается, что это поможет усовершенствовать процесс проверок автозаправочных сетей.

Ранее сообщалось, что на украинских АЗС продолжает дорожать топливо. Причем, цены поднимают практически одновременно многие крупнейшие операторы розничного топливного рынка.


Максимов Віталій, Тудей

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