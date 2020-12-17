Рада ратифицировала избежание двойного налогообложения с Австрией

Верховная Рада 16 декабря ратифицировала протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Австрии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов на доходы и имущество. Законопроект №0073 одобрили 212 народных депутатов, сообщает Министерство финансов.

Фото: unian.net

Какие изменения предусмотрены

Прежде всего согласно этому документу поправки к Конвенции вносятся с целью приведения его положений в соответствие с Модельной Конвенцией ОЭСР по налогам на доходы и капитал и новейших стандартов ОЭСР.

Кроме того, повышаются ставки налогообложения пассивных доходов в стране, выступающей источником дохода:

общей ставки налогообложения дивидендов — с 10% до 15% и процентов с 2% до 5%;

ставки налогообложения роялти, выплачиваемые за пользование любым авторским правом на научную работу, патент и т. д. — с 0% до 5%;

ставки налогообложения роялти за пользование авторским правом на литературные произведения или произведения искусства — с 5% до 10%.

Кроме увеличения ставок, предусматривается дополнение Конвенции новыми статьями относительно:

ограничения возможности применения льготных положений Конвенции, если основной целью является получение таких льгот;

расширения возможности компетентных органов договаривающихся государств по обмену налоговой информацией.

Указанные изменения и ставки соответствуют общей практике заключения Украиной таких соглашений и протоколов к ним с другими странами мира.

Что дальше

Применение правил международного соглашения возможно лишь при условии предоставления Верховной Радой согласия на обязательность такого договора. Итак, ратификация Протокола является необходимой процедурой для завершения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу и применения установленных им норм.

Ранее

В июне 2020 года министр финансов Сергей Марченко подписал протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Австрии об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

В октябре Кабмин подал на ратификацию Верховной Радой протокол об избежании двойного налогообложения с Австрией.

Осенью 2019 года парламент ратифицировал соглашения об избежании двойного налогообложения с Великобританией, Малайзией, Кипром, Швейцарией и Турцией.