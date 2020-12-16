Бывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяц

"У меня слишком много денег, и я хочу ими поделиться".

Бывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяц
Джефф и Маккензи Безос
Фото: businessinsider.com

Бывшая жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт за последние четыре месяца пожертвовала на благотворительность 4,2 млрд долларов.

В июле этого года Скотт пожертвовала еще 1,7 миллиарда долларов, пишет ВВС.

В прошлом году Маккензи Скотт подписала "Клятву дарения" - моральное обязательство пожертвовать не менее половины своего состояния на благотворительные цели.

"У меня слишком много денег, и я хочу ими поделиться", - написала тогда она.

Деньги получат организации, помогающие американцам во время пандемии - в том числе продовольственные банки или фонды чрезвычайной помощи.

"Пандемия стала разрушительным ударом для тех американцев, кто и так еле сводил концы с концами. Экономические и медицинские последствия особенно тяжелы для женщин, меньшинств и бедных. Между тем богатство миллиардеров за это время увеличилось", - написала Маккензи Скотт в своем блоге.

После развода с Джеффом Безосом у нее осталась четверть акций Amazon. В этом году ее доля выросла на 23,6 миллиарда - до 60,7 миллиарда долларов.

50-летняя писательница и общественная активистка Маккензи Скотт в общем списке самых богатых людей мира занимает 18-те место. Возглавляет этот список ее бывший муж.

Напомним, в январе 2019 года Джефф Безос и его жена Маккензи сообщили о том, что решили развестись.

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