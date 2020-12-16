78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным

78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным

Индекс инвестиционной привлекательности Украины во второй половине года снизился до 2,40 балла из 5 возможных, тогда как в первом полугодии он составлял 2,51 балла.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) и юридической фирмой "Василий Киcыль и Партнеры", сообщает пресс-служба объединения.

"Результаты индекса демонстрируют беспрецедентное снижение настроений генеральных директоров, которое сопоставимо с оценками 2013 года", – отмечается в сообщении.

Согласно результатам исследования, 78% опрошенных руководителей крупнейших международных и украинских компаний-участников ЕБА, назвали инвестиционный климат в Украине неблагоприятным. С начала года этот показатель увеличился на 16 процентных пунктов.

Еще 16% респондентов считают текущий инвестиционный климат нейтральным. Только 6% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным по сравнению с 4% в первой половине 2020 года.

Оценка динамики бизнес-климата также продолжает падать – 66% топ-менеджеров компаний отметили ухудшение инвестиционного климата, тогда как улучшения заметили только 5% опрошенных.

При этом лишь каждый десятый ожидает улучшения инвестклимата в следующем году, а 50% считают, что новым инвесторам будет невыгодно выходить на украинский рынок в следующие полгода.

Среди позитивных изменений за последние полгода опрошенные отметили относительно быстрое восстановление экономики после спада вследствие карантина, контролируемую инфляцию, снижение учетной ставки, стабильный курс национальной валюты, упрощение валютных операций, либерализацию рынка земли , внедрение государственных электронных сервисов.

"К негативным факторам, как кризис судебной власти и отсутствие верховенства права, отсутствие сдвигов в борьбе с коррупцией и значительное влияние теневой экономики добавились введение ограничительных мер, нестабильность налогового законодательства, ситуация вокруг КСУ, угроза прекращения сотрудничества с МВФ, усложнение взаимодействия с налоговой и таможней, контролирующими и правоохранительными органами", – отмечает ЕБА.

Европейская бизнес-ассоциация проводит исследование "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" 12 лет, в нынешнем взяли участие 101 топ-менеджер.

Как сообщалось, индекс инвестиционной привлекательности в первой половине 2020 года составил 2,51 балла из 5 возможных, снизившись с 2,95 балла во втором полугодии 2019 года.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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