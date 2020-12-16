6 лет после делистинга. Японская Roland Corporation вернулась на биржу

Roland Corporation, японский производитель электронных музыкальных инструментов, провел IPO. В среду, 16 декабря, компания вновь начала торговаться на Токийской фондовой бирже, которую покинула в 2014 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Ход торгов на бирже

Цена размещения составляла 3100 иен, однако в первый день торгов она снизилась до 2920 иен. В ходе IPO акционер Roland — американская инвесткомпания Taiyo Pacific Partners — продал около 45% акций производителя на сумму 36,3 млрд иен ($350 млн), отмечает агентство.

«Roland за последние шесть лет изменил свое положение к лучшему. Для Taiyo имеет смысл воспользоваться частью этого успеха через IPO, когда оценки завышены», — сказал аналитик LightStream Research Ошади Кумарасири.

По мнению аналитика, цена размещения компании высока и не учитывает последующий возможный спад на рынке музыкальных инструментов. Несмотря на это, акции Roland оцениваются более привлекательно, чем бумаги его конкурента Yamaha, считает Кумарасири.

Как пишет Bloomberg, акции Yamaha подскочили на 21% с начала ноября. Если бумаги Roland включат в японский индекс Topix, то они также могут подрасти, отмечает агентство.

История компании

Roland появилась в 1972 году в Японии. Она разрабатывает и производит синтезаторы, драм-машины, усилители для гитар и другие музыкальные инструменты. Компания впервые вышла на биржу в 1989 году.

В начале 1980-х годов Roland выпустила драм-машину TR-808, продажи которой провалились. Но затем она стала легендарной. Рэпер Канье Уэст активно использовал TR-808 при записи своего альбома 2008 года и даже дал тому название 808s & Heartbreak. Драм-машину использовали группа Beastie Boys и Уитни Хьюстон. Ею также пользуются певицы Билли Айлиш и Ариана Гранде.

Производитель музыкальных инструментов сильно пострадал от экономического кризиса 2008 года. В 2014 году Roland ушла с биржи, чтобы провеcти реформы внутри компании. Менеджмент выкупил ее акции. Однако в пандемию коронавируса в 2020 году спрос на продукцию компании вырос, пишет Bloomberg.