Банки и ГНС смогут обмениваться инкассовыми поручениями онлайн

Передача инкассовых поручений (распоряжений) между банками и органами Государственной налоговой службы Украины станет возможной в электронной форме. Об этом сообщил Нацбанк на официальном сайте.

Фото: forexdengi.com

Что это значит

Новый порядок информационного взаимодействия в процессе передачи инкассовых поручений (распоряжений) будет альтернативой бумажной форме и позволит:

оптимизировать процедуру доставки в банки инкассовых поручений (распоряжений);

усилить уровень защиты документов от несанкционированного доступа;

повысить эффективность использования рабочего времени;

уменьшить расходы средств, необходимых для доставки документов в бумажной форме.

Такую возможность предусмотрел Национальный банк Украины в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 18.05.2020 № 217. Решение вступит в силу с 31 января 2021 года, одновременно с Порядком № 217.

Соответствующие изменения содержит постановление правления Национального банка Украины от 10 декабря 2020 года № 156 «О внесении изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте».

Какие еще изменения

Также согласно указанному постановлению с 1 января 2021 года налоговый агент сможет перечислить сумму удержанного им налога на доходы физических лиц на единый счет, определенный ст. 351 Налогового кодекса Украины. Это предусмотрено во исполнение Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».