Кабмин разрешил "Нафтогазу" приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь

По словам Шмыгаля, это важный шаг для энергетической независимости Украины.

Кабмин разрешил "Нафтогазу" приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь
Юзовское месторождение сланцевого газа
Фото: biz.liga.net

Кабинет министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз" приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Решение Кабмина предусматривает покупку "Нафтогазом" всей 100%-ной доли в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", которая сейчас принадлежит НАК "Надра Украины", и одной из ее "дочек". Соглашение должны утвердить до 23 декабря.

"Украина увеличивает добычу газа. Сегодня мы приняли решение, позволяющее НАК "Нафтогаз" приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь. Это большое и перспективное месторождение уже не один год практически простаивает, а государство теряет возможности получения прибыли и увеличения добычи газа", - написал глава правительства.

По его словам, это важный шаг для энергетической независимости Украины.

Напомним, что "Надра Юзовская" была создана в 2012 году для разработки Юзовского месторождения газа. Ее партнером сначала был Shell, но в 2015 году американская компания вышла из проекта из-за войны в Донбассе.

Новым инвестором на конкурсе выбрали ранее неизвестную компанию Yuzgaz B.V., но Кабмин отказался утвердить результаты этого отбора.

После того, как компания Yuzgaz пошла с исками в суд (и выиграла все инстанции), "Надра Украины" и ее дочерняя компания "Укрнаукагеоцентр" выкупили 10% нераспределенной доли в "Надра Юзовской", которые должны были отойти инвестору. Так "Надра Украины" сконцентрировали 99% капитала "Надра Юзовская" (до было 90%), а "Укрнаукагеоцентр" - 1%.

В конце 2018-го Кабмин одобрил передачу 90% прав и обязанностей "Надра Юзовская" в соглашении о разделе продукции по Юзовской площади в пользу компании Yuzgaz B.V. с инвестором-оператором проекта в лице словацкой компании Nafta. Через год руководитель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах сообщил, что Nafta отказалась от проекта.

В середине декабря 2020 года стало известно, что контрольную долю в ООО "Надра Юзовская" купит "Нафтогаз Украины". АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации, в рамках которой "Нафтогаз" получит возможность добывать углеводороды на Юзовской площади.

Юзовский участок площадью 7886 кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей.

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