Thyssenkrupp считает помощь от государства слишком дорогим вариантом спасения

Thyssenkrupp считает помощь от государства слишком дорогим вариантом спасения

Как сообщает DW.com, конгломерат Thyssenkrupp исключил участие правительства для его поддержки во время пандемии COVID - вариант, который предпочитают профсоюзы, но руководство оценивает как слишком дорогой. Руководство Thyssenkrupp отвергло перспективу того, что правительство Германии придет на помощь конгломерату, заявив, что это будет слишком дорого.

"Государственное участие не обсуждается", - сказал немецкой газете Rheinische Post Клаус Кейсберг, финансовый директор группы. В интервью, опубликованном в пятницу вечером, К.Кейсберг сказал, что в долгосрочной государственной помощи скрыты "высокие затраты из-за выплаты процентов и условий выплаты".

Хотя, с другой стороны, генеральный директор Thyssenkrupp Мартина Мерц еще не исключила государственную помощь.

Ослабленная Thyssenkrupp продолжает бороться с последствиями пандемии COVID-19, которая привела к падению деловой активности.

В течение финансового года, закончившегося 30 сентября, компания понесла большие убытки, особенно в металлургическом бизнесе. Прибыль до уплаты процентов и налогов упала до минус 1,6 млрд евро (-1,94 млрд долл.), при этом сталелитейный сектор принес убытки в размере 946 млн долл. В предыдущем финансовом году чистый убыток Thyssenkrupp составил 110 млн. Выручка упала на 15%, до 28,9 млрд долл.

Забегая вперед, Thyssenkrupp ожидает получить чистый убыток в размере "более 1 млрд евро" в 2020-2021 финансовом году.

На данном этапе Thyssenkrupp продолжает искать партнеров для поддержки сталелитейного производства.

МинПром по материалам МеталлТорг

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