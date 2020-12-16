Вank of America назвал пять рисков для рынка акций в 2021 году

Банки Wall Street ждут дальнейшего роста SP 500 в 2021 году, но Bank of America видит пять рисков, которые могут помешать реализации этого прогноза. Об этом заявил гонконгский аналитик Bank of America Винни Ву, пишет Profinance.

Вank of America назвал пять рисков для рынка акций в 2021 году
Фото: buffett.online

Риск 1. Корпоративные дефолты в Китае ухудшают финансовые условия и душат восстановление мировой экономики

Этот год может поставить новый рекорд по объему корпоративных дефолтов в Китае, включая и некоторые госкомпании, которые, как казалось инвесторам, были от этого гарантированы центральным правительством страны. Общий объем дефолтов в Китае пока остается низким относительно масштабов экономики, однако в этом году отношение долга страны к ее ВВП выросло на 27%, что является рекордным значением с 2009 года и создает риски ужесточения денежно-кредитной политики в этом и следующем годах.

Риск 2. Спасение компаний-зомби ограничивает производительность и экономический рост

В этом году страны мира были вынуждены выделить стимулирование объемом $21 трлн, в результате чего спасенными оказались как хорошие компании, так и плохие. Таким образом, многие компании обрели жизнь после смерти и стали настоящими «зомби», что чревато не столько серьезным долговым кризисом, сколько долгосрочным снижением производительности.

В настоящий момент доля зомби (прибыли не хватает для оплаты долгов) среди всех компаний стран ОЭСР составляет 16%, и это означает, что даже в случае экономического роста большая часть корпоративной прибыли будет идти не на капитальные расходы, а на затыкание финансовых дыр.

Риск 3. Долгосрочный переход на удаленную работу ограничивает инфляцию заработной платы

Все больше и больше компаний выводят сотрудников из дорогих городов и соответствующим образом корректируют их заработные платы. Это создает предпосылки для конкурентной девальвации заработных плат среднего класса в мировых масштабах.

Риск 4. Политический тупик в Вашингтоне и финансовый аскетизм

Перспективы сохранения республиканцами большинства в Сенате США снижают вероятность скорого выхода из тупика в переговорах по стимулам. Это чревато финансовым аскетизмом.

Риск 5. Ядерная энергетика может вернуть былую популярность

В этом году чистая энергетика стала одной из наиболее популярных инвестиционных тем, но некоторые американские чиновники не уверены в том, что одних лишь возобновляемых источников энергии будет достаточно для достижения поставленных задач по климату. Сторонники ядерной энергетики указывают на необходимость ее использования в качестве резервного ресурса: ядерная энергетика почти не оставляет углеродного следа, а уран сегодня стоит всего $30 за фунт против $70 и $136 в 2011 и 2007 годах соответственно.

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