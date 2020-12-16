Вank of America назвал пять рисков для рынка акций в 2021 году

Банки Wall Street ждут дальнейшего роста SP 500 в 2021 году, но Bank of America видит пять рисков, которые могут помешать реализации этого прогноза. Об этом заявил гонконгский аналитик Bank of America Винни Ву, пишет Profinance.

Фото: buffett.online

Риск 1. Корпоративные дефолты в Китае ухудшают финансовые условия и душат восстановление мировой экономики

Этот год может поставить новый рекорд по объему корпоративных дефолтов в Китае, включая и некоторые госкомпании, которые, как казалось инвесторам, были от этого гарантированы центральным правительством страны. Общий объем дефолтов в Китае пока остается низким относительно масштабов экономики, однако в этом году отношение долга страны к ее ВВП выросло на 27%, что является рекордным значением с 2009 года и создает риски ужесточения денежно-кредитной политики в этом и следующем годах.

Риск 2. Спасение компаний-зомби ограничивает производительность и экономический рост

В этом году страны мира были вынуждены выделить стимулирование объемом $21 трлн, в результате чего спасенными оказались как хорошие компании, так и плохие. Таким образом, многие компании обрели жизнь после смерти и стали настоящими «зомби», что чревато не столько серьезным долговым кризисом, сколько долгосрочным снижением производительности.

В настоящий момент доля зомби (прибыли не хватает для оплаты долгов) среди всех компаний стран ОЭСР составляет 16%, и это означает, что даже в случае экономического роста большая часть корпоративной прибыли будет идти не на капитальные расходы, а на затыкание финансовых дыр.

Риск 3. Долгосрочный переход на удаленную работу ограничивает инфляцию заработной платы

Все больше и больше компаний выводят сотрудников из дорогих городов и соответствующим образом корректируют их заработные платы. Это создает предпосылки для конкурентной девальвации заработных плат среднего класса в мировых масштабах.

Риск 4. Политический тупик в Вашингтоне и финансовый аскетизм

Перспективы сохранения республиканцами большинства в Сенате США снижают вероятность скорого выхода из тупика в переговорах по стимулам. Это чревато финансовым аскетизмом.

Риск 5. Ядерная энергетика может вернуть былую популярность

В этом году чистая энергетика стала одной из наиболее популярных инвестиционных тем, но некоторые американские чиновники не уверены в том, что одних лишь возобновляемых источников энергии будет достаточно для достижения поставленных задач по климату. Сторонники ядерной энергетики указывают на необходимость ее использования в качестве резервного ресурса: ядерная энергетика почти не оставляет углеродного следа, а уран сегодня стоит всего $30 за фунт против $70 и $136 в 2011 и 2007 годах соответственно.