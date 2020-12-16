ЕБА: Индекс инвестиционной привлекательности Украины упал до уровня 2013 года. Прогнозы неутешительные

Индекс инвестиционной привлекательности снизился во второй половине 2020 года до 2,40 баллов из 5-ти возможных. Результаты индекса демонстрируют беспрецедентное снижение настроений генеральных директоров, которое сопоставимо с оценками 2013 года. Об этом говорится в исследовании Европейской Бизнес Ассоциации.

ЕБА: Индекс инвестиционной привлекательности Украины упал до уровня 2013 года. Прогнозы неутешительные
Фото: uainfo.org

В предыдущем периоде показатель индекса составлял 2,51 баллов.

Как оценивает инвестклимат бизнес

78% генеральных директоров членских компаний Ассоциации считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, и этот показатель существенно увеличился с начала года - на 16%.

Еще 16% респондентов считают текущий инвестиционный климат нейтральным.

Только 6% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным по сравнению с 4% в первой половине 2020 года.

Динамика бизнес-климата

Оценка динамики бизнес-климата тоже продолжает падать. Так, 66% директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими 6 месяцами, еще 29% убеждены, что условия ведения бизнеса не претерпели изменений, и только 5% считают, что они несколько улучшились.

По сравнению с началом года количество оптимистов уменьшилось вдвое, а процент СЕО, что заметили ухудшение, несколько вырос.

Прогнозы на 2021

Прогнозы по следующим полгода также ухудшаются. Только 10% СЕО надеются на улучшение инвестиционного климата в течение следующих 6 месяцев. В начале года таких было 15% и, как показывает текущая волна опроса, ожидания только 6% из них оправдались.

Далее мнения разделились - 45% опрошенных считают, что инвестклимат не претерпит изменений в следующие полгода, и еще 45% прогнозируют, что условия ведения бизнеса в Украине еще больше ухудшатся.

Половина директоров, а именно 50% считают, что новым инвесторам будет невыгодно заходить в Украину в течение следующих 6 месяцев, при этом 12% утверждают, что выгодно, и еще 38% опрошенных затрудняются.

Как измеряют индекс

Европейская Бизнес Ассоциация проводит исследование «Индекс инвестиционной привлекательности Украины» с 2008 года. За всю историю измерения Индекс ни разу не достиг положительной зоны - выше 4 баллов.

В этой волне опроса принял участие 101 руководитель крупнейших международных и украинских компаний.

Для расчета индекса используется шкала Лайкерта, которая имеет 5 градаций, где: 1 - это крайне негативно, 5 - крайне положительно, 3 - нейтрально.

Что означает инвестиционный климат

Инвестиционный климат - совокупность объективных и субъективных условий, которые способствуют (тормозят) процесс инвестирования народного хозяйства (на макроуровне) и отдельных предприятий, компаний, отраслей (на микроуровне). На мировом рынке спрос на свободные инвестиционные ресурсы значительно превышает предложение, поэтому государства стремятся создавать максимально благоприятные условия для привлечения внутренних и внешних инвестиций.

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