ВР приняла бюджет-2021

Сегодня, 15 декабря, Верховная Рада приняла в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год. Это решение получило голоса 289 депутатов при необходимых 226-ти.

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Ключевые положения

Документ предусматривает доходы госбюджета (без трансфертов) 1,082 трлн грн, в том числе общего фонда — 949,5 млрд грн. В сравнении с первым чтением доходы казны были увеличены почти на 21 млрд грн, в частности, за счет:

увеличения плана по поступлению налога на прибыль (+ 1 млрд грн);

ренты за недропользование (+ 444 млн грн);

«внутреннего» НДС (+ 400 млн грн);

ввозной пошлины (+ 2,4 млрд грн);

отчисления дивидендов госкомпаний (+ 4,24 млрд грн).

Предельный размер дефицита казны определен в сумме 246,6 млрд грн, что почти на 24 млрд меньше, чем в первой редакции законопроекта. Расходы бюджета-2021 составят 1,33 трлн грн, в том числе общего фонда – 1, 184 трлн грн.

Больше всего изменились следующие расходные статьи:

6 млрд грн на субвенцию на социально-экономическое развитие регионов,

на 2 млрд грн (до 11,4 млрд грн) увеличил расходы на прокуратуру.

1,5 млрд грн предусмотрено на создание современной клинической базы для лечения онкобольных в Национальном институте рака.

1,4 млрд грн — на проектирование аэродрома аэропорта «Днепропетровск».

На чем сэкономили