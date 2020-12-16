ВР приняла бюджет-2021

Сегодня, 15 декабря, Верховная Рада приняла в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год. Это решение получило голоса 289 депутатов при необходимых 226-ти.

ВР приняла бюджет-2021
Фото: vse.rv.ua

Ключевые положения

Документ предусматривает доходы госбюджета (без трансфертов) 1,082 трлн грн, в том числе общего фонда — 949,5 млрд грн. В сравнении с первым чтением доходы казны были увеличены почти на 21 млрд грн, в частности, за счет:

  • увеличения плана по поступлению налога на прибыль (+ 1 млрд грн);
  • ренты за недропользование (+ 444 млн грн);
  • «внутреннего» НДС (+ 400 млн грн);
  • ввозной пошлины (+ 2,4 млрд грн);
  • отчисления дивидендов госкомпаний (+ 4,24 млрд грн).

Предельный размер дефицита казны определен в сумме 246,6 млрд грн, что почти на 24 млрд меньше, чем в первой редакции законопроекта. Расходы бюджета-2021 составят 1,33 трлн грн, в том числе общего фонда – 1, 184 трлн грн.

Больше всего изменились следующие расходные статьи:

  • 6 млрд грн на субвенцию на социально-экономическое развитие регионов,
  • на 2 млрд грн (до 11,4 млрд грн) увеличил расходы на прокуратуру.
  • 1,5 млрд грн предусмотрено на создание современной клинической базы для лечения онкобольных в Национальном институте рака.
  • 1,4 млрд грн — на проектирование аэродрома аэропорта «Днепропетровск».

На чем сэкономили

  • Уменьшение финансирования Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн в связи с переносом срока повышения минимальной пенсии на 1 декабря.
  • Сокращение образовательной субвенции местным бюджетам на 2,3 млрд в связи с переносом срока повышения минимальной зарплаты.
  • На 4,9 млрд грн уменьшен Государственный фонд регионального развития.

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